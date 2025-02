(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 M5S-PD-AVS: LISEI SI DIMETTA DA PRESIDENTE COMMISSIONE COVID

Roma, 20 feb. – “Condanniamo fermamente il comportamento del presidente della Commissione d’Inchiesta sul Covid, Marco Lisei, che nella giornata di ieri ha presenziato a una conferenza stampa organizzata dal suo partito, durante la quale sono state riportate dichiarazioni di un singolo soggetto senza adeguata verifica e documentazione. Un comportamento grave, che ha portato ad anticipare i contenuti di alcune audizioni come se fossero già accertati e definitivi, snaturando il ruolo della Commissione, cosa peraltro già fatta dallo stesso Lisei attraverso dei post sui suoi canali social. Con la sua presenza, Lisei ha di fatto avallato l’uso di un organismo parlamentare come strumento di propaganda politica ad uso di un singolo gruppo. Questo episodio si somma alla sua partecipazione ad una manifestazione di partito come Atreju, sullo stesso palco di un soggetto successivamente audito dalla Commissione che lui stesso presiede. Un atteggiamento che mina l’equilibrio e l’equidistanza richiesti dal suo ruolo. Per questi motivi, abbiamo inviato una lettera ai Presidenti delle Camere affinché stigmatizzino quanto accaduto. Tuttavia, riteniamo che non basti: chiediamo a Marco Lisei di fare un passo indietro, per tutelare la credibilità delle istituzioni e del Parlamento”.

Così in una nota gli esponenti di M5S, PD e AVS nella Commissione d’inchiesta sul Covid.

