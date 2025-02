(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 *Cospito. Albano (FDI): sentenza ci lascia perplessi, solidarietà a

Delmastro *

Roma, 20 febbraio 2025 – “Esprimo la mia solidarietà al collega e amico

Andrea Delmastro, per una condanna che lascia sorpresi. Un episodio che, ne

siamo certi, non intaccherà l’integrità personale e la professionalità del

Sottosegretario alla Giustizia. Avanti Andrea, siamo con te”. Così in una

nota il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze e deputato di

Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

