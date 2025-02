(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 20/02/2025

Comitato provinciale per le comunicazioni | ore 15:05

INVITO AI MEDIA: 25.2, Convegno su Par condicio ed elezioni amministrative

Martedì prossimo, dalle 15.00 alle 18.30, Palazzo Widmann a Bolzano ospiterà un convegno sul tema “La par condicio e le elezioni amministrative”. Organizza il Comitato provinciale per le comunicazioni in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol; diretta streaming su http://www.cpc-bz.org.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/invito-ai-media-25-2-convegno-su-par-condicio-ed-elezioni-amministrative-250220)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/lDdKBBNQ1KcZJl2jAvLTrWxuUgYJXNMIpK_v6x4_gdmdU-ZH8Xp1zsk2Pbv4VkaMiK3Pj8JhuMFPw682Xi-10wjCnf4BY23mO0XadW7XC7__0hMOiUxPQzfsf35dj-ok7oorThiPURh_HV99RdKq4hnw04ydaUq5Nm3CjHcISQ6giFrvhdTaj8jg5Ps4ZxBnmm-4giqmM43yBI13nZUcHbOi7XBB_jvEgygUTHrKDgjE1M8) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/cpcYO2arKCPYPxoPU-5hiV85OlcYCEq6WV_fq32pmlnJtSp1cLYr4egg7OEsG6eET723Q-WALQDGXAgGLy_B2tkUDx3weGsGIHqILgBjGwfWoWnDjRVH5LgXmVGqQgNeELgHdP8eukqQzDt0KaNvXyoeYgUKTslX8mqMbUTK-q38L2Rh3UKviQ_R77BuAwCh5f9suHR0P6JnpQSdJgZx6TFen-THq6ANtipgAkIw7m5pg8VaR-0to0xG8ikspNr-ZZLICWJDWZQgsE8)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.