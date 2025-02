(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Sostegno ai canoni di affitto, on line l’avviso pubblico per i cittadini.

Scadenza per le domande 21 marzo

È on line sull’albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per i contributi economici integrativi per il sostegno ai canoni di locazione. “ Il contributo è legato a una serie di parametri stabiliti dalla Regione Lazio – spiega l’assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini – ai nostri uffici compete l’istruttoria delle domande e la liquidazione delle somme dovute una volta terminati i passaggi con la stessa Regione ”.

Il contributo sarà riconosciuto per un massimo del 40% del canone annuo effettivamente pagato, entro il limite di 2.000 per ogni richiedente. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 marzo e possono essere presentate esclusivamente on-line al link

