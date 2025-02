CS Giuramento e investitura dei nuovi ufficiali di Polizia Locale di Pordenone

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Comunicato Stampa

Giuramento e investitura dei nuovi ufficiali di Polizia Locale di Pordenone

Pordenone, 19/02/202

È stata una cerimonia sobria ma estremamente significativa quella che si è tenuta nell’androne del Municipio di Pordenone, la parte più antica del palazzo in cui da sempre si amministra la vita della città.

Alla cerimonia di giuramento e investitura degli ufficiali neoassunti del Corpo intercomunale di Polizia Locale di Pordenone e Cordenons erano presenti il vicesindaco reggente Alberto Parigi, il prefetto Michele Lastella, il comandante di PL Maurizio Zorzetto, il sindaco di Cordenons Andea delle Vedove, l’assessore a sicurezza e Polizia Locale Elena Ceolin, assieme agli agenti del comando pordenonese.

Dinanzi a loro, a pronunciare il giuramento, il vice commissario Bruna Del Piero, il vice commissario Sandro Pezzella e il vice commissario William Tommasini.

La cerimonia di investitura degli ufficiali è un rito storico estremamente significativo ormai caduto in disuso, che trae origine dalla tradizione militare medioevale. Si è svolta in tre momenti fondamentali: il giuramento di fedeltà alla Repubblica toccando la bandiera che la rappresenta, la consegna agli ufficiali della sciarpa blu, simbolo di protezione dall’Alto e segno di responsabilità verso la comunità, e la consegna della spada, simbolo di forza, coraggio e abilità, strumento di difesa, che prevede l’uso della forza come estrema ratio a favore del bene pubblico.

«Quello che vivete oggi – ha detto il comandante Zorzetto rivolgendosi ai tre ufficiali – è un momento unico per la vostra vita nei ranghi della Polizia Locale, ma lo è anche per la vostra vita privata in quanto suggella un importante inizio, uno stile nuovo col quale dovrete affrontare il vostro lavoro e le relazioni con gli altri. Il giuramento di fedeltà segnerà un legame profondo tra voi, le istituzioni, il territorio e i cittadini, che inciderà nel vostro essere modello per gli altri, fedeli a voi stessi e alla Costituzione».

Lo stesso monito è arrivato anche dal prefetto Lastella che ha ricordato agli ufficiali come lui stesso, molti anni fa, sia stato un ufficiale di Polizia Locale, comprendendo bene la loro emozione in questa giornata. Aggiunge Lastella: «L’Amministrazione comunale ha investito e sta investendo molto sulla Polizia Locale e sulla sicurezza e questo impegno costante fa sì che Pordenone sia una città sicura, proprio come attestato dalle classifiche nazionali. Soprattutto a voi ufficiali che indossaste un’uniforme, chiediamo di essere esempio per tutti i vostri colleghi e per i cittadini, che riconoscono nella vostra divisa un punto di riferimento e la garanzia di sicurezza».

Il vicesindaco reggente Parigi si è rivolto agli ufficiali con gratitudine: «La Polizia Locale svolge ogni giorno un lavoro efficace ed eccellente per il nostro territorio, portando avanti numerose azioni a favore della legalità, per stroncare fenomeni di degrado e per la sicurezza dei cittadini, in un tessuto fondamentalmente sano come quello pordenonese. Un servizio fondamentale per la nostra comunità prestato con estrema professionalità da ciascuno dei nostri agenti».

«Tutelate la città e proteggete i cittadini» questo l’augurio sincero agli ufficiali che è arrivato dall’assessore Elena Ceolin, riprendendo il motto pronunciato con la consegna della spada. A questo l’assessore ha aggiunto: «Noi siamo al vostro fianco. Sono fiera e orgogliosa di voi!».

