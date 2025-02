Comunicato Ausl Romagna – Forlì : “Lavori in corso alla Casa della Comunità di Forlimpopoli: temporanee modifiche agli accessi e trasferimenti dei servizi”

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Lavori in corso alla Casa della Comunità di Forlimpopoli:

temporanee modifiche agli accessi e trasferimenti dei servizi

All’interno della Casa della Comunità di Forlimpopoli sono in corso lavori di riqualificazione

energetica (finanziati PR FESR 2021-2027 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per la

riduzione delle emissioni inquinanti e della bolletta energetica.

Ecco le temporanee modifiche agli accessi e i trasferimenti dei servizi:

– Da lunedì 24 Febbraio, e per tutta la durata dei lavori (circa un mese) verrà chiuso

l’ingresso principale di via Duca D’Aosta e l’accesso alla struttura sarà consentito solo

dall’ingresso facilitato di via G.Bazzocchi, 4.

– Da martedì 25 febbraio il CUP sarà temporaneamente trasferito al piano terra, al

corridoio 12.

– La sala d’attesa del CUP sarà collocata nella stanza 17, lungo il corridoio centrale della

Casa della Comunità. Gli utenti accederanno al CUP “chiamati” dal numeratore

automatico.

– Sarà possibile accedere ai servizi collocati al piano seminterrato (ambulatorio

prelievi, poliambulatori specialistici, ADI, distribuzione diretta farmaci e continuità

assistenziale) dall’ingresso temporaneo laterale “distribuzione farmaci”

I lavori comprenderanno la sostituzione di alcune finestre (con vetrate termoacustiche

isolate in alluminio con taglio termico e vetri basso-emissivi ad alte prestazioni

energetiche), della superficie delle vetrate della torre di ingresso; l’installazione di un

impianto di microgenerazione alimentato a gas naturale, di corpi illuminati a LED nelle

stanze degenti, ambulatori e laboratori e di valvole termostatiche sui radiatori.

L’importo del quadro economico complessivo del progetto esecutivo, la cui direzione dei

lavori è condotta dall’ Unità Operativa Attività Tecniche di Forli-Cesena, ammonta ad Euro

763.757,53.