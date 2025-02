(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

19/2/2025

SABATO 22 FEBBRAIO ALLE ORE 14.45 AL SENTIERO RESSEL

RIPRENDONO GLI APPUNTAMENTI DI “PASSEGGIANDO S’IMPARA”

CON IL TEMA “AL LUPO, AL LUPO! LA CONVIVENZA TRA FAVOLE,

ECONOMIA E ZOOLOGIA”

Sabato 22 febbraio a grande richiesta riprendono gli appuntamenti di

“Passeggiando s’impara – le conferenze in natura dei Musei Scientifici di Trieste”. E

riprendono con un tema tra i più controversi e dibattuti: “Al lupo, al lupo! La

convivenza tra favole, economia e zoologia”.

Nicola Bressi (naturalista e zoologo al Museo Civico di Storia Naturale Trieste) ci

accompagnerà tra i sentieri dove gli ultimi lupi carsici vennero sterminati e dove i

primi hanno fatto ritorno, creando problemi di convivenza con gli allevatori. Col lupo

sono ritornate paure, vecchie leggende e nuove fake news, che alimentano

un’insensata divisione fra chi è “pro” e chi “contro”. Mentre l’unica domanda da porsi

è quella su come gestire una razionale coabitazione con un animale che non è “il lupo

cattivo”, ma nemmeno “il buon Lupo Alberto”.

Partecipazione gratuita con iscrizione tramite modulo scaricabile su

https://museostorianaturaletrieste.it/wp-content/uploads/modulo_iscrizione.pdf

La compilazione può avvenire anche al ritrovo, sabato 22 febbraio, ore 14.45,

grande posteggio sterrato di Via Kosovel a Basovizza, dove inizia il Sentiero Ressel

(bus 51 e 39/).

