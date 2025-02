MAIORINO (M5S): ANNO NERO PER DIRITTI CIVILI, MELONI PEGGIO DI ORBÁN

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. – “Il 2024 sarà ricordato come l’anno nero – in tutti i sensi – per i diritti civili in Italia. Sotto il governo Meloni, il nostro Paese è crollato nelle classifiche internazionali, superato persino dall’Ungheria di Orbán nella tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+. Un sorpasso umiliante che certifica la regressione imposta dall’esecutivo di estrema destra. Il rapporto ‘Rainbow Europe’ di ILGA-Europe lancia un chiaro allarme: la crociata del governo contro le famiglie arcobaleno, i migranti LGBTQIA+, le persone trans e l’educazione affettiva ha prodotto un clima ostile e discriminatorio. Nel rapporto vengono elencati i punti più gravi dell’attacco del governo ai diritti civili con un elenco molto triste che ben conosciamo: attacchi politici e istituzionali contro il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, criminalizzazione dell’identità, censura dell’educazione, legittimazione della discriminazione. Questo non è solo un arretramento: è un attacco frontale alla democrazia e ai diritti fondamentali. Non possiamo restare a guardare mentre il nostro Paese scivola in un autoritarismo che calpesta la dignità e la libertà delle persone. È il momento di mobilitarsi. Chiunque creda nella democrazia e nell’uguaglianza deve scendere in campo per difendere i diritti civili. Non c’è più tempo per il silenzio”.

Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato M5S diritti civili e parità di genere, nel corso della presentazione del libro di Antonella Giordano “La signora dai 100 cappelli” oggi presso il Senato della Repubblica.

