“L’Erede. Una storia ebraica”, nuovo romanzo di Tono Galla

Giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 18 presso il Museo della Padova Ebraica in Via delle Piazze 26 sarà presentato il romanzo del giornalista Tono Galla “L’erede-Una storia ebraica”, editore Ronzani.

Dialogheranno con l’autore la giornalista Margherita Carniello e la presidente della Fondazione Museo della Padova ebraica Gina Cavalieri.

Il romanzo, che ha una prefazione di Riccardo Calimani, racconta le vicende di una famiglia di ebrei sefarditi, i Samodiani, che da Salonicco, gli inizi del ‘900, si trasferisce a Trieste. Da lì il giovane Eliàs Samodiani va a Vienna dove si laurea in ingegneria e conosce una donna, Volya, che si rivelerà essere legata agli ambienti del nazismo. Dalla loro relazione, afferma Volya, è nato un figlio che, con uno stratagemma Eliàs è costretto a nominare proprio erede. Questo presunto figlio diventerà una SS fanatica e ferocemente antisemita, ma la vendetta di Eliàs avrà luogo con un colpo di scena finale.

L’autore

Tono Galla (Pordenone, 1952) è giornalista professionista in pensione; risiede a Vicenza. Fin dai tempi dell’Università (laurea in lettere moderne a Ca’ Foscari) ha iniziato il suo percorso professionale come corrispondente da Vicenza e provincia del quotidiano Avanti! e scrivendo per i settimanali Veneto Sette e Speciale Nordest e per il quotidiano Il Diario di Venezia-Mestre. In seguito, ha lavorato a lungo a Venezia presso l’ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto. L’erede è il suo quarto romanzo; ha già pubblicato per Robin Edizioni L’ingrandimento (2017), Destinatario sconosciuto (2019) e Omega (2023).