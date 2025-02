(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

Rimini 16 febbraio 2025

Nella Giornata del Gatto, la storia di rinascita dei due mici malati Godzilla e Pepe e l’avvio dei lavori del nuovo gattile

Godzilla e Pepe hanno finalmente trovato una casa. Una storia di rinascita e speranza, la loro, che arriva in prossimità della Giornata del Gatto, una ricorrenza nata in Italia nel 1990 per sensibilizzare le persone sulla tutela e il benessere dei felini.

Bisogna fare un passo indietro e ripercorrere il cammino di questi mici neri per capire la gioia con cui il canile comunale gestito dalla cooperativa Cento Fiori festeggia questa adozione. Si tratta, infatti, di due quattro zampe segnati dalla vita di strada e da una serie di problemi di salute. Da un lato, Godzilla, vittima di un grave trauma, aveva dovuto subire l’amputazione di una zampa posteriore, oltre ad essere affetto da FIV, il virus dell’immunodeficienza felina. Dall’altro lato Pepe, anche lui FIV positivo, e costretto a convivere con una malattia policistica renale, una patologia ereditaria caratterizzata dalla formazione di cisti. A causa delle loro condizioni di salute, il ritorno alla vita in colonia non era un’opzione possibile e l’orizzonte dell’adozione molto incerto, a causa anche dell’età ormai avanzata, superiore ai 10 anni. La disponibilità di un ragazzo ad aprirgli le porte della propria casa è arrivata come un piccolo miracolo, regalando loro un ambiente dove poter vivere sereni e amati.

Questa adozione non solo ha dato loro una seconda possibilità, ma dimostra quanto amore e dedizione possano cambiare il destino di un animale in difficoltà.

“In occasione della Giornata del Gatto celebriamo un’adozione di coppia straordinaria – commenta l’assessora al benessere degli animali del comune di Rimini, Francesca Mattei -. La storia di questi due mici è la dimostrazione della professionalità e della passione con cui la nostra comunità affronta il tema del benessere degli animali. Proprio in questo contesto, ci tengo a ringraziare le gattare di Rimini, che quotidianamente si prendono cura delle diverse colonie feline diffuse sul territorio, dalla zona di San Vito a quella di Miramare, passando per l’area del centro alle aree quelle più lontane dalle cinte murarie. È anche per merito della loro costanza e della loro attenzione che tanti randagi, nonostante una vita spesso esposta a rischi, possono avere una vita dignitosa e più sicura”.

Gattile, al via i lavori

Non solo buone notizie per Godzilla e Pepe, ma anche per tutti i felini della città. Tra poche settimane il via ai lavori per il nuovo gattile di Rimini in via Maderna (San Martino in Venti), il cui cantiere partirà ad aprile 2025, con termine degli interventi previsto per ottobre dello stesso anno.