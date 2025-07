(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 SANITÀ, M5S: “DEPOSITATA PDL SU PS LIGURIA, MA SITUAZIONE CRITICA IN TUTTA ITALIA”

Roma, 7 lug. – “Abbiamo depositato oggi in Regione Liguria la proposta di legge per la riorganizzazione dei pronto soccorso in Liguria. Da mesi, denunciamo un quadro allarmante già portato all’attenzione delle autorità competenti. È indubbio che operatori dei PS e pazienti in attesa corrono troppi rischi. Il rapporto barelle/personale sanitario è sbilanciato e l’affollamento registrato nelle medicine d’urgenza, è preoccupante dal punto di vista della sicurezza oltre che umiliante per chi è costretto ad attendere anche diversi giorni prima della presa in carico”. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a Genova Andrea Quartini, Coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del Movimento 5 Stelle, il capogruppo M5S in Consiglio regionale Stefano Giordano, il deputato e referente regionale per la Liguria Roberto Traversi e l’assessora del Comune di Genova Tiziana Beghin.

“La pdl depositata oggi – continua Giordano, primo firmatario della pdl – è stata redatta pensando alla sicurezza di cittadini e lavoratori, ascoltando le parti sociali e i lavoratori quotidianamente in prima linea per assicurare ai cittadini il diritto alle cure. Oltre ad aprire un tavolo per controlli strutturali e certificazioni per ogni Pronto Soccorso, proponiamo spazi di decompressione per garantire ai cittadini dignità e cure più appropriate, più personale sanitario nei momenti di picco, tramite una reperibilità dedicata, un piano d’emergenza trasparente e attivabile subito e risorse economiche dedicate, con fondi regionali ed europei”.