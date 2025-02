(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Xylella, Nocco (FDI): “La Regione Puglia eviti le polemiche e si adoperi per spendere i 30 milioni di euro stanziati per rilancio olivicoltura”

“L’agricoltura pugliese, e in particolare, l’olivicoltura, necessita sostegno, determinazione e pragmatismo. Le esternazioni dell’assessore Pentassuglia dinanzi al decreto attuativo che stanzia i 30 milioni di euro previsti dal mio emendamento al Dl Agricoltura risultano fuori luogo e anche un po’ preoccupanti”. Lo dichiara la senatrice Maria Nocco, esponente pugliese di Fratelli d’Italia, replicando alle dichiarazioni dell’assessore regionale all’agricoltura in merito al decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emanato nei giorni scorsi per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa in Puglia.

“Di ritardi sul fronte agricolo il Governo Emiliano è campione e ne ha sempre accumulato tanto: l’ultimo ruolo che può assurgere, soprattutto dinanzi all’ambiguità avuta con il pericoloso batterio, è quello di porsi su un piedistallo a fare la morale – aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia – Solo pochi giorni fa, lo stesso assessore Pentassuglia ha chiesto fondi; ora che li ha a disposizione minaccia di fare a pezzi i funzionari ministeriali, accusa il Sottosegretario La Pietra ma poi, stranamente, ammette di non voler fare polemica bensì di avere solo voglia di fare subito e bene. Che è quello che gli auguriamo anche noi nell’interesse degli olivicoltori pugliesi che attendono sostegni e non caciara politica. Si metta al lavoro – conclude Maria Nocco – e pensi a ciò che è più impellente per i pugliesi e non per qualche gioco di propaganda politica”.

