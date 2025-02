(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 XYLELLA, FALLUCCHI (FDI): “REGIONE PUGLIA INCAPACE DAVANTI EMERGENZA, SI ASSUMA LE RESPONSABILITÀ”

“Le dichiarazioni dell’assessore Pentassuglia alla Camera di Commercio di Lecce dimostrano ancora una volta l’incapacità della Regione Puglia di affrontare l’emergenza Xylella. Invece di rispondere alle necessità degli olivicoltori, si preferisce polemizzare e scaricare colpe sul Governo. Mentre il Governo ha stanziato 30 milioni di euro grazie al Decreto Agricoltura, la Regione non ha dato risposte chiare sui fondi 2017-2019 e sui relativi bandi.

A differenza di Pentassuglia, il sottosegretario La Pietra ha agito concretamente per sostenere il settore. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare per spronare la Regione a fare il suo dovere. La Xylella ha causato danni gravissimi e ogni errore amministrativo è un danno ulteriore per le persone colpite.

Serve un piano concreto e una gestione seria. Fare scaricabarile su una crisi così grave è inaccettabile. L’assessore Pentassuglia ha annunciato la sua partecipazione alla prossima riunione al MASAF: ci aspettiamo che arrivi preparato, senza giustificazioni, con i dati necessari e la massima trasparenza. È il momento di rispondere alle legittime richieste di chi da troppo tempo soffre per l’incapacità di intervenire tempestivamente”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

