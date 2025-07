(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

Comunicato stampa

*ROMA. VALCANNUTA, GIANNINI (LEGA): “FLASH MOB CON I CITTADINI DI VIA AGO,

IN STRADA PER LA SICUREZZA”*

“Mercoledì sera saremo gomito a gomito, accanto ai residenti di via Ago,

nel quartiere Valcannuta, che hanno deciso di scendere in strada per

rivendicare il diritto a vivere in un contesto sicuro, curato e dignitoso,

adeguatamente protetto dalla criminalità e dal degrado, senza dimenticare

il pericolo incendi nel limitrofo parco dell’Acquafredda”

Lo fa sapere Daniele Giannini, già presidente del Municipio Aurelio-Boccea.

“Una manifestazione spontanea – spiega – nata dal malessere crescente di

una comunità locale che da troppo tempo attende risposte e interventi

concreti da parte delle istituzioni municipali e comunali. In questa zona

di Roma, a ridosso del Municipio XIII – prosegue – i problemi si stanno

accumulando da anni: furti nelle abitazioni, la presenza ormai fissa di

baby gang che spaventano famiglie e anziani, una pubblica illuminazione

carente che rende pericolose le strade nelle ore serali, nessun sistema di

videosorveglianza, pulizia mancante delle aree verdi, manutenzione

inesistente del manto stradale, un parco giochi per bambini totalmente

abbandonato e in condizioni di degrado, un trasporto pubblico

insoddisfacente. A ciò si aggiunge la sopraggiunta mancanza di parcheggi,

che ogni giorno esaspera chi vive in zona. La sensazione dei cittadini è

quella di vivere in un quartiere lasciato a sé stesso, come se fosse una

‘zona franca’ in cui nessuno interviene”.

“Siamo e saremo sempre – spiega ancora Giannini – accanto ai cittadini che

si fanno sentire per ottenere ciò che spetta loro di diritto. Siamo

convinti che la partecipazione civica sia un segnale forte e necessario per

richiamare alle proprie responsabilità chi governa il MUNICIPIO XIII e la

città. Valcannuta merita attenzione, sicurezza, servizi e decoro. E di

certo non può aspettare l’ancora lontano periodo pre-elettorale per vedere

concretizzarsi le ormai datate promesse ricevute” – conclude Giannini.

Si allega locandina.