AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 9 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

AULA

📌11.30 discussione generale Dl Infrastrutture, al termine posizione fiducia (dalle 14)

📌Ore 15 Question time con i Ministri Tajani, Lollobrigida e Foti

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti

📌8.30_Semplificazione_Audizione del Commissario europeo per l’economia e la produttività, l’attuazione e la semplificazione, Valdis Dombrovskis (Aula Commissione Esteri)

📌9.30_Transizione demografica_Audizione del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, Francesco Radicetti

📌11.50_Attività produttive_Audizioni su commercio nei centri storici (Unione nazionale consumatori-UNC e Codacons; Associazione artigiani e piccole imprese Mestre CGIA; Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia-ANPCI; Unione nazionale comuni comunità enti montani-UNCEM; Autorità nazionale anticorruzione-ANAC)

📌12.30_Attività produttive_Audizioni sul settore tessile (Erion Textiles; Fashion Revolution)

📌13_Affari costituzionali_ Audizione sul premierato (Nicola Drago, presidente dell’Associazione “Io Cambio ETS” e Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di Studi Elettorali)

EVENTI

📌10 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Innovatori outsider. Un libro su come rinnovare l’imprenditorialità italiana” di Giulio Buciuni.

📌11 – Sala del Refettorio – Presentazione del progetto Dona Italia. On. Osnato

📌11 – Sala della Regina – “Relazione al Governo e al Parlamento sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale”. Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Partecipa Segretaria Presidenza Patriarca. Diretta webtv

📌15.30 Aula dei gruppi parlamentari- Le prove Invalsi 2025. Presentazione del rapporto nazionale. Messaggio Presidente Fontana. Diretta webtv

📌17 – Sala della Regina – Lectio magistralis del prof. Luciano Floridi: “Presente e futuro dell’IA”.

A seguire: presentazione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa applicati alia Camera dei deputati

Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌18 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Diritto bancario. Educazione finanziaria per imprenditori, professionisti e cittadini”, di Riccardo Guarino. Partecipa Segretario di Presidenza Colucci. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione Libro “La Casa Sicura”. Marta Schifone

📌16 Green art Maremma. Marco Simiani

📌17.30 Presentazione Festival “Le voci della montagna”. Giorgia Latini

📌19 Incontro WIIS. Lia Quartapelle