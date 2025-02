(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

Una cena con gli amici di Corning

Mercoledì 19 febbraio dalle 19,30 ai saloni della basilica un’occasione di incontro e condivisione per celebrare, a tavola, l’amicizia e il legame che da oltre vent’anni unisce San Giovanni Valdarno alla città americana con cui è gemellata

Mercoledì 19 febbraio, a partire dalle 19,30, i saloni della Basilica di San Giovanni Valdarno ospiteranno una cena speciale, un’occasione unica per celebrare l’amicizia e il legame che da oltre vent’anni unisce San Giovanni Valdarno a Corning, la città americana con cui è gemellata.

La delegazione della High School di Corning è arrivata ieri mattina nella città del Marzocco, accolta calorosamente da una rappresentanza degli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’Isis Valdarno e dalla dirigente scolastica Lucia Bacci. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Valentina Vadi, l’assessore alla cultura e ai gemellaggi Fabio Franchi, il presidente del comitato gemellaggi Emanuele Bani e Paolo Antonio Ricci, membro del comitato stesso.

Durante la festa, l’ensemble orchestrale della scuola ha suonato gli inni nazionali italiano e americano, un momento solenne che ha sottolineato la forza del legame tra le due città. Non è mancata la suggestiva esibizione degli sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, che si sono esibiti nella palestra del Polo scolastico.

Gli studenti e i professori americani saranno ospiti degli alunni e degli insegnanti delle scuole locali, partecipando a visite e attività didattiche che rappresentano una straordinaria opportunità di crescita e confronto culturale. Nel pomeriggio di ieri, accompagnati dall’assessore Fabio Franchi, hanno visitato il Museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio, il Museo della Basilica, la mostra dei Presepi.

Per tutti coloro che desiderano vivere un momento conviviale in compagnia degli amici di Corning, mercoledì 19 febbraio è stata organizzata una cena aperta a tutta la cittadinanza, che avrà luogo nei suggestivi saloni della Basilica. La serata sarà all’insegna del buon cibo, della cultura dell’ospitalità e, naturalmente, della voglia di stare insieme.