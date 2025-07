[CS] Pane Toscano DOP: valore al consumo da 4,2 milioni per la filiera certificata

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 Consorzio Tutela Pane Toscano DOP: “priorità a qualità, innovazione e crescita nazionale”

Pane Toscano DOP: valore al consumo da 4,2

milioni per la filiera certificata

CSQA confermato per effettuare i controlli sulle 900 tonnellate della filiera certificata

L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti

agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha

rinnovato l’autorizzazione, con Decreto Ministeriale, a CSQA ad effettuare i controlli per

la Denominazione di Origine Protetta (DOP) Pane Toscano per i prossimi tre anni.

Il Pane Toscano DOP è un prodotto rappresentativo del ricco paniere dei prodotti

tutelati della Toscana, una regione che – esclusivamente in ambito food – può vantare

32 prodotti DOP IGP per un valore economico pari a 192 milioni € generato dal lavoro

di 11.505 operatori (Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2024).

Celebre per l’antico metodo di panificazione senza sale e con impiego di lievito naturale

a pasta acida, il Pane Toscano DOP, può contare oggi su una filiera da 900

tonnellate di produzione certificata e 52 operatori capaci di generare 2,6 milioni €

di valore alla produzione, tradotti in 4,2 milioni € di valore al consumo.

Dal 2016 il Consorzio Tutela del Pane Toscano DOP, salvaguardia e valorizza

questa eccellenza con progettualità che promuovono l’innovazione e la crescita sul

territorio nazionale mantenendo intatte le caratteristiche qualitative del prodotto. Tra

i progetti più rilevanti, la collaborazione con l’Università di Pisa (UNIPI) e il progetto

“PANEDOPBIO” hanno portato allo sviluppo di soluzioni per prolungare la freschezza

del Pane Toscano DOP e favorirne la diffusione oltre la Toscana. Elementi come il

lievito madre certificato UNIPI – riservato ai soci produttori – farine selezionate e

lunga lievitazione garantiscono la qualità e una superiore conservabilità. In

quest’ottica, il Consorzio guarda al confezionamento in atmosfera modificata come

obiettivo futuro per l’espansione nei mercati extra-regionali. Inoltre, una modifica al

disciplinare, voluta dal Consorzio, ha introdotto formati più piccoli, preaffettati e

confezionati in “bozza” e vaschetta e adatti alle richieste dei consumatori.

La riconferma di CSQA, organismo di certificazione leader in Italia nel settore delle

Indicazioni Geografiche, nasce dalla volontà di proseguire un percorso di garanzia e

fiducia. Come sottolinea Daniele Pardini, Direttore del Consorzio: “Siamo felici

di rinnovare la collaborazione con CSQA, un organismo di controllo che si distingue

per professionalità e costante disponibilità nel dialogo con i nostri associati”.

“Siamo orgogliosi della rinnovata fiducia in CSQA per il controllo del Pane Toscano

DOP”, – dichiara Maria Chiara Ferrarese, Direttrice Generale CSQA – “simbolo

autentico della tradizione e della qualità alimentare italiana. Questa conferma

rafforza il nostro impegno quotidiano nel valorizzare le filiere certificate e nel

sostenere un sistema agroalimentare che fa della trasparenza e della distintività

territoriale i suoi punti di forza. Il risultato ottenuto dalla filiera del Pane Toscano

DOP è un chiaro esempio di come la certificazione contribuisca a creare valore per

produttori, consumatori e territori.”

Il Pane Toscano DOP conferma il valore del portfolio di prodotti DOP IGP certificato

da CSQA, che conta ad oggi 81 Indicazioni Geografiche: un dato che sottolinea la

volontà di accompagnare sempre di più lo sviluppo delle filiere agroalimentari di

qualità, simbolo del made in Italy e della vocazione dei territori.

>> CONSULTA LA SCHEDA DEL PANE TOSCANO DOP