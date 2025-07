08.07.2025 ore 21:00 – Hard Maces Trio a “Gjon Mili” Jazz & Blues Festival

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

L'Istituto Italiano di Cultura è lieto di sostenere il Festival "Gjon Mili"

Jazz & Blues giunto nella sua IV edizione con la partecipazione di /

Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të mbështesë Festivalin “Gjon

Mili” Jazz & Blues, tashmë në edicionin e tij të katërt, me pjesëmarrjen e

Hard Maces Trio

@reja.al – Bulevardi “Deshmoret e Kombit” Tirana

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Vince Abbracciante (fisarmonica) Giovanni Angelini (batteria) e Claudio

Chiarelli (sax) si incontrano in un faccia a faccia musicale che fonde suoni

in un’esplosione di improvvisazione. Melodie, armonie, suoni e ritmi si

alternano senza sosta, creando scenari sonori minimali che si contrappongono

a ritmiche infuocate. Il trio apre le porte a un’ambientazione futuristica,

onirica, trasportando l’ascoltatore in un mondo di suoni nuovi e

inesplorati; le note della fisarmonica e del sassofono, creativamente

elaborate, creano un contrasto suggestivo, richiamando alla mente la terra e

la sua bellezza naturale.

Le percussioni sottolineano e assecondano i vari momenti musicali, creando

un ritmo incalzante che tiene l’ascoltatore incollato alla sedia. È un

viaggio musicale che esplora le infinite possibilità del suono e che

attraversa diverse dimensioni, dalla terra al cielo, dalla quiete

all’estasi.

* * *

Vince Abbracciante (fizarmonikë) Giovanni Angelini (bateri) dhe Claudio

Chiarelli (saksofon) takohen në një ballafaqim muzikor që ndërthur tingujt

në një shpërthim improvizimesh. Meloditë, harmonitë, tingujt dhe ritmet

alternohen vazhdimisht, duke krijuar skenarë minimalë tingujsh që bien ndesh

me ritmet e zjarrta. Trioja hap dyert e një mjedisi futurist dhe

ëndërrimtar, duke e transportuar dëgjuesin në një botë tingujsh të rinj dhe

të paeksploruar; notat e fizarmonikës dhe saksofonit, të përpunuara në

mënyrë krijuese, krijojnë një kontrast sugjestiv, duke kujtuar tokën dhe

bukurinë e saj natyrore.

Perkusionet theksojnë dhe mbështesin momentet e ndryshme muzikore, duke

krijuar një ritëm këmbëngulës që e mban dëgjuesin të ngjitur pas karriges.

Është një udhëtim muzikor që eksploron mundësitë e pafundme të tingullit dhe

kalon dimensione të ndryshme, nga toka në qiell, nga qetësia në dehje

shpirtërore.

—————————————————————————-

—————————————————-

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

