Aun 07 lug. 025 (Pag 1)

Zootecnia, dalla Regione Umbria nuove misure per tutelare

allevamenti, pascoli e territori montani. L’assessore Meloni:

“Impegno strategico per rafforzare il comparto”

(AUN) – Perugia, 7 luglio 2025 – “Abbiamo rimesso la zootecnia al

centro. Finalmente, da quest’anno, grazie alla programmazione

2023-2027, la zootecnia umbra è pienamente operativa. Stiamo

infatti lavorando per recuperare il ritardo accumulato nel passato

e allinearci alle altre regioni, garantendo nuove risposte

concrete alle aziende del settore”. Lo afferma l’assessore

regionale all’Agricoltura Simona Meloni, annunciando una serie di

interventi che la Regione Umbria ha messo in campo a sostegno

dell’allevamento e delle aree interne. Ecco gli interventi

previsti.

Misura Vacca-Vitello: un premio più alto e strutturato. Tra le

novità più significative c’è lo sblocco definitivo della Linea

vacca-vitello, una misura di benessere animale dedicata alle

aziende che praticano l’allevamento estensivo con conduzione della

madre fino allo svezzamento del vitello. Reintrodotta con la

programmazione attuale, la misura – denominata SRA30 – riconosce

un premio a capo più che raddoppiato rispetto alla vecchia

programmazione e sarà pienamente a regime entro quest’anno.

Sostegno all’acquisto di riproduttori. “Per il 2026 – spiega

l’assessore Meloni – stiamo lavorando per recuperare ulteriori

risorse da destinare al cofinanziamento per l’acquisto di capi

riproduttori maschi iscritti al libro genealogico. Una misura

strategica per migliorare la qualità genetica degli allevamenti,

rafforzare la competitività delle aziende umbre, allineare la

nostra regione al resto d’Italia e dare le stesse possibilità a

quegli allevatori che vivono nelle terre di confine”.

Tutela dei pascoli e lotta alla speculazione. La Regione Umbria ha

inoltre scelto di aderire, senza modifiche, agli standard

nazionali di ammissibilità per i pascoli che prevedono un carico

minimo di bestiame, evitando così distorsioni speculative e

tutelando chi utilizza il pascolo in modo autentico e

responsabile. Allo stesso tempo, è stata valorizzata la pratica

del pascolamento in superfici boscate o semiboscate, riconosciuta

come utile al mantenimento dell’equilibrio ecologico, alla

riduzione del rischio abbandono e al presidio delle aree interne e

montane. “Abbiamo recuperato oltre 6.000 ettari di superficie

esclusi in un primo momento da AGEA – aggiunge Meloni –