(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 **Inaugurazione della scultura in bronzo dedicata a Mahsa Amini, lunedì 17

febbraio alle ore 13**

/Scritto da Redazione, sabato 15 febbraio 2025 alle 11:36/

La Regione Toscana rende omaggio a Mahsa Amini con una scultura in bronzo

che la ritrae quale simbolo contro ogni violazione dei diritti umani.

L’inaugurazione dell’opera dedicata alla donna curda, uccisa nel 2022 della

polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente l’hijab, è in

programma lunedì 17 febbraio alle ore 13 nella Sala del Pegaso, Palazzo

Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze.

Dopo i saluti del presidente Eugenio Giani e della capo di gabinetto e

ideatrice de la Toscana delle Donne, Cristina Manetti, sono previsti gli

interventi del direttore della Florence Biennale Jacopo Celona, che

spiegherà il progetto, dell’artista e autore della scultura Partin Bastan

(in collegamento da remoto), dell’attivista del movimento donne iraniane

Sabri Najafi.

Dopo la proiezione del “Video Voices of Women”, la cerimonia continua

con interventi dei rappresentanti e dei professori del Liceo Artistico di

Porta Romana (Claudia Chianucci, Elena Quirini e Rocco Spina – docenti

della classe di scultura – Laura Lozzi e Rita Lapi – rispettivamente

dirigente e presidente del Consiglio d’Istituto) e di Sarah e Giacomo Del

Giudice della Fonderia Del Giudice.

L’iniziativa si concluderà con il video “”I am Mahsa”