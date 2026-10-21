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Puglia

Agenzia nr. 1836 – Il cordoglio del Gruppo consiliare del M5S per la scomparsa di Annibale D’Elia

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Annibale D'Elia, direttore del Dipartimento regionale Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili.

"La notizia della sua morte ci colpisce profondamente. Perdiamo un professionista di grande competenza, che tanto ha fatto per la Puglia, credendo nell'importanza delle politiche giovanili. Il programma Bollenti Spiriti ha permesso che tanti ragazzi potessero restare nella nostra terra, trasformando le loro idee in progetti concreti. 

In questo momento di grande dolore, a nome di tutto il Movimento 5 Stelle, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi della Regione Puglia"./comunicato 

(AGENPARL)
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