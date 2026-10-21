Oggi question time con i ministri Urso, Tajani, Ciriani, Lollobrigida, Nordio, Mazzi e Zangrillo

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Si svolge oggi, mercoledì 21 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a una interrogazione sulle iniziative per l'introduzione di un tetto dinamico al prezzo dei carburanti (Peluffo – PD-IDP).
Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e all'attivazione del cosiddetto Statuto di blocco a livello europeo (Magi – MISTO+EU+SUEU); sulle iniziative per ampliare e rafforzare la rete dei partenariati strategici internazionali (Orsini – FI-PPE).
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro dell'Interno – sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione dei recenti episodi di violenza urbana verificatisi a Milano e iniziative per tutelare la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle attività commerciali (Pastorella – AZ-PER-RE).