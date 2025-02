(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Il sistema casa tra Green Deal e sostenibilità, a “Costruire” la vetrina dell’edilizia in montagna: all’inaugurazione superati 1.000 visitatori

Nella prima giornata focus su legno e filiera forestale

All’interno della manifestazione anche Arte Fiera Dolomiti, giunta alla 20. edizione

L’Europa chiede edilizia sostenibile. E Longarone Fiere Dolomiti risponde “presente”, con bioedilizia, approfondimenti sul legno e sulla filiera forestale. Sono le coordinate con cui ha preso avvio oggi “Costruire”, appuntamento annuale dedicato a chi desidera realizzare o ristrutturare la propria casa in montagna, che torna dopo l’ultima edizione stoppata dal Covid. Per cinque giornate (due fine settimana consecutivi, 15-16 e 21-22-23 febbraio) l’attenzione sarà puntata sulle novità di un settore in continua evoluzione, ma che continua a essere il vero traino dell’economia.

«Con 113 marchi, provenienti da 8 regioni italiane e da 9 Paesi esteri, “Costruire” è il primo appuntamento del calendario 2025 e il “debutto” del nuovo cda. E deve essere anche un auspicio per costruire il nuovo corso di Longarone Fiere Dolomiti, di innovazione nella continuità» le parole del neopresidente della fiera, Caterina Carrer. Al suo fianco anche il nuovo amministratore delegato Giovanni De Lorenzi, che ha tracciato la rotta di “Costruire”. «Una fiera nata con una felice intuizione nel 2006, per focalizzare l’attenzione su un tema forte come quello dell’edilizia, che torna adesso con una varietà di spunti. Su tutti quello della sostenibilità» ha sottolineato De Lorenzi. «Era necessario ripartire con questo evento, per dare spazio alle aziende del comparto casa e costruzioni, ma anche per dare agli addetti ai lavori e al territorio spunti e momenti di approfondimento».

IL CONVEGNO

Il primo approfondimento della giornata inaugurale, che ha visto oltre mille visitatori solo nel corso della mattinata, è stato portato da Uncem (Unione nazionale Comuni ed enti montani) sul tema della filiera del legno. Risorsa forestale da un lato, materiale da costruzione sostenibile dall’altro.

«Oggi assistiamo a un’avanzata incontrollata del bosco – che è cresciuto negli ultimi cinquant’anni in Italia senza pianificazione – ma sentiamo dire che tagliare non si può. Questo per una logica urbanocentrica che non tiene conto delle esigenze della montagna» ha spiegato Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. «In realtà, il bosco è risorsa importante, ma va gestito. Penso alla filiera di una materia prima ottima per l’edilizia, ma anche alla biomassa per creare energia e riscaldamento».

«I dati dicono che tra 50 anni il 70% delle persone vivrà in aree urbane e solo il 30% in aree rurali. All’inizio del secolo scorso era l’esatto contrario» ha aggiunto il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione al Senato (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). «Significa che al 30% è dato il compito fondamentale di manutenzione del territorio. Compito in cui il bosco rappresenta una risorsa importante in termini di assorbimento di Co2, ma anche in termini di materiale sostenibile. Oggi la sfida è lavorare affinché suolo, acqua e boschi siano produttivi».

MILANO CORTINA 2026

Di filiera forestale ha parlato anche l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, sottolineando i vantaggi del legno nell’edilizia, non solo per la sostenibilità, ma anche per l’antisismica. «Costruire è una grande occasione, perché oggi l’edilizia è sotto i riflettori e parlare di legno e sostenibilità significa essere sul pezzo» le parole di Bottacin, che poi si è concentrato sull’appuntamento di Milano Cortina 2026. «Qui passano le Olimpiadi, perché la Regione le ha volute. Il nostro competitor era la Svezia ma siamo riusciti a portare a casa il risultato puntando forte su capacità organizzativa e sostenibilità. Saranno un’occasione da sfruttare al massimo per Longarone Fiere e per l’intero territorio veneto».

PREMIO ALLA CARRIERA

“Costruire” proporrà per tutte le giornate momenti di approfondimento legati al mondo delle costruzioni. E come da tradizione è legata ad Arte Fiera Dolomiti, la vetrina dell’arte che quest’anno raggiunge quota 20 edizioni.

Il viale dell’arte tra i padiglioni presenta opere di artisti italiani e internazionali. E l’inaugurazione di Arte Fiera Dolomiti è stata l’occasione per premiare proprio uno di questi artisti, il maestro dell’affresco Vico Calabrò, che ha alle spalle mezzo secolo di quest’antica arte, coltivata e tramandata. Durante le giornate di Arte Fiera Dolomiti proprio Calabrò realizzerà un affresco sotto gli occhi dei visitatori, che potranno così apprezzare non solo l’opera finita ma anche le operazioni intermedie dell’artista.

Costruire è aperta con orario continuato il sabato e domenica dalle 9 alle 19 e il venerdì dalle 14.30 alle 19. Programma completo disponibile sul sito http://www.longaronefiere.it/costruire

Longarone, 15 febbraio 2025