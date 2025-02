“SPARIAMO!”: Filippo T. Marinetti rivive alla Galleria Nazionale con un’intervista impossibile

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e la Compagnia Teatrale TDO presentano

SPARIAMO!

(da ogni luogo mefitico di mediocrità)

di Corrado Veneziano con la collaborazione di Francesca Barbi Marinetti

Giovedì 20 febbraio alle ore 17.00, per celebrare l’anniversario della pubblicazione del Manifesto del Futurismo su Le Figaro nel 1909, l’attore Marco Prosperini interpreta il geniale inventore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti.

Si tratta di un’intervista “impossibile”, condotta proprio dalla nipote di Marinetti: la curatrice e critica d’arte Francesca Barbi Marinetti.

Corrado Veneziano, con la collaborazione di Barbi Marinetti, scrive un testo in cui elementi intimi e umani, intellettuali e artistici, pubblici e istituzionali, raccontano un periodo storico particolarmente complesso e sfaccettato. Vengono ripercorsi gli anni dell’infanzia di Marinetti, poi il trasferimento a Parigi, dove s’innestano i legami con la cultura francese ed europea, quindi l’arrivo in Italia e il consolidamento del Futurismo come avanguardia culturale. Non vengono tralasciati i complessi rapporti con la politica, che durano fino alla morte di Marinetti.

Tra pagine biografiche, artistiche e storiche, l’intervista tocca molteplici corde psicologiche di Marinetti, attraverso domande anche insidiose e provocatorie.

La regia di Corrado Veneziano gioca con l’orchestrazione fonica, arricchendo la recitazione con sovrapposizioni di voci, giochi verbali e intonativi e musiche curate da Oscar Bonelli.

Regia di Corrado Veneziano

Con Marco Prosperini e Francesca Barbi Marinetti

Musiche composte ed eseguite da Oscar Bonelli

Costumi di Annalisa Di Piero

Si ringrazia Annamode Costumes

Veranda Parolibera

Giovedì 20 febbraio 2025, ore 17.00

Lo spettacolo è compreso nel biglietto di ingresso, fino ad esaurimento posti in sala.