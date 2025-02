COMUNICATO STAMPA – ComuneFIV cerca un tecnico edilizia e impianti, da selezionare con procedura di mobilità

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

ComuneFIV cerca un tecnico edilizia e impianti, da selezionare con procedura di mobilità

Candidature su InPA entro le 13 del 14 marzo. Nell’Avviso pubblico requisiti e modalità di selezione

PALAZZO COMUNALE, 14 FEBBRAIO 2024 – Il Comune di Figline e Incisa Valdarno cerca un tecnico edilizia e impianti (area istruttori) da assumere a tempo indeterminato con procedura di mobilità volontaria, cioè trasferimento da altra pubblica amministrazione. Per partecipare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere già in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione, con inquadramento corrispondente all’Area degli Istruttori (Comparto Enti Locali) e con profilo professionale di “Tecnico Edilizia e Impianti” o altro profilo equivalente; essere in possesso di un diploma di geometra, laurea in Architettura o Ingegneria (edile, civile per l’Ambiente e il territorio o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o affini; avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; essere in possesso della patente B o superiore; non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;

non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che in base

alla legge possano impedire l’instaurarsi o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al servizio collegata

all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza (il possesso di tale requisito sarà comunque accertato dal medico competente).

Per presentare domanda – esclusivamente tramite il portale http://www.inpa.gov.it – c’è tempo fino alle 13 del 14 marzo. I colloqui di selezione si terranno, invece, il 20 marzo a partire dalle 9 e saranno basati su Curriculum e colloquio per verificare l’attitudine, la motivazione e l’esperienza professionale relativa al profilo da ricoprire.

Sonia Muraca Comunicazione Istituzionale Comune di Figline e Incisa Valdarno