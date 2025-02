COMUNICATO: Presentato oggi il rendiconto sociale di territorio del GAL

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

Lecce, 14 febbraio 2025 – Si è svolta presso la Sala del Consiglio della CCIAA di Lecce la conferenza

stampa di presentazione del volume “Pensare il territorio – Carta della Qualità e Rendiconto

Sociale di Territorio”, a cura del GAL Terra d’Arneo. L’evento ha visto la partecipazione di autorità

locali, stampa e rappresentanti istituzionali, segno dell’attenzione verso un progetto attualmente

unico nel panorama dei GAL pugliesi.

Il lavoro, nato dalla volontà del GAL Terra d’Arneo di dar conto del proprio operato e analizzare

l’impatto della sua attività, ben oltre i dati economici, sintetizza il percorso, i risultati e le prospettive

della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”, realizzata nel quadro

della programmazione 2014-2020. Con questo spirito il volume, edito da Manni Editori, descrive

l’impatto delle strategie di sviluppo rurale adottate, in termini di risultati raggiunti, volume di

investimenti realizzati e valutazione del capitale territoriale prima e dopo gli interventi. Lo studio,

condotto da un team di docenti universitari esperti in processi partecipativi e politiche di sviluppo

locale, ha anche offerto spunti significativi per il periodo di programmazione successivo al quale il

GAL si affaccia in questo nuovo anno.

Ad aprire i lavori i saluti

del presidente della

Camera di Commerci di

Lecce, Mario Vadrucci:

“Oggi

rappresenta uno dei

territori dall’economia

vivace

rappresentativa della

provincia, noto per

sistemi

cooperativismo

qualità

delle

produzioni”.

“Attraverso le pagine di questo libro desideriamo condividere i principi che guidano le nostre azioni,

con l’auspicio di costruire un dialogo sempre più costruttivo con i portatori di interesse e le Comunità

di Terra d’Arneo – spiega Cosimo Durante, Presidente del GAL Terra d’Arneo. Gli studi condotti e i

dati raccolti ci permettono di misurare l’impatto concreto delle azioni del GAL Terra d’Arneo,

andando oltre la semplice rendicontazione economica, con spirito di responsabilità e trasparenza”.

Il volume è articolato in due sezioni: Carta della Qualità (CQ) ovvero una mappa dei punti di forza e

criticità emersi da un processo partecipativo, con indicazioni strategiche per il futuro ed un

Rendiconto Sociale di Territorio (RST) contenente una valutazione dei risultati in termini di

sostenibilità, inclusione sociale, sviluppo economico e qualità della vita.

“Un lavoro scientifico e partecipativo, con numerosi elementi di innovazione che non termina con la

pubblicazione ma ha l’obiettivo di dare stabilità e continuità al processo partecipativo messo in atto

dal GAL Terra d’Arneo – ha spiegato il professore Stefano De Rubertis – componente del team di

docenti che vede in prima linea il Dipartimento di scienze dell’economia dell’Università del Salento

e collaborazioni con docenti dell’Università del Molise e Università degli studi di Bologna.

Il progetto è rientrato a pieno titolo all’interno del volume 8 della collana scientifica “Perspectives

on rural development” dal titolo “Apprendimento territoriale: il caso del GAL Terra d’Arneo” – che

accoglie contributi per lo studio dei processi delle politiche di sviluppo rurale e loro impatto

territoriale.

Forte il sostegno istituzionale da parte della Regione Puglia, testimoniato dalla presenza in

conferenza stampa degli assessori Donato Pentassuglia (Agricoltura) e Alessandro Delli Noci

(Sviluppo Economico) i quali hanno evidenziato l’importanza dell’iniziativa che pone il GAL sempre

più punto di riferimento per i territori. Dichiarato lodevole anche il sodalizio con gli enti di ricerca

che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, definendolo uno strumento strategico per lo

sviluppo sostenibile del territorio.

A marzo 2025 è prevista una presentazione ufficiale alla presenza dei portatori di interesse coinvolti

nel progetto.

