Comunicato Ausl Romagna – Forlì “Una vasca da parto per la Ostetricia- Ginecologia di Forlì”

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 Una vasca da parto per la Ostetricia- Ginecologia di Forlì donata dagli eredi di

Luigia Cantoni e dall’ Associazione sportiva Robinson Ski Team

All’ospedale di Forlì ora si potrà partorire in acqua

Un dono d’amore, nel giorno in cui si festeggia San Valentino, per tutte le donne che

partoriranno a Forlì.

È la vasca da parto donata oggi alla Unità Operativa di Ostetricia – Ginecologia

dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì dagli eredi di Luigia Cantoni e dall’

Associazione sportiva Robinson Ski Team

” La nostra donazione – spiegano gli eredi della Cantoni – e’ stata fatta in memoria di

Luigia Cantoni, a testimonianza di una lunga vita dedicata a diffondere amore e

solidarietà, in particolare per i bambini in più parti del mondo”.

“È con grande emozione – afferma invece Simona Buda, titolare della catena Robinson

Pet – che partecipo a questo importante evento per l’inaugurazione della nuova vasca per

il parto nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Forlì. Questa vasca

rappresenta non solo un avanzamento nella qualità dell’assistenza offerta alle future

mamme, ma anche il frutto della generosità e dell’impegno della nostra comunità.Due anni

fa, ho avuto l’onore di organizzare una charity dinner per celebrare il reparto di ginecologia

e ostetricia di Forlì, un reparto che porto nel cuore per la professionalità e l’umanità che ho

avuto modo di sperimentare, personalmente, durante la nascita del mio secondo figlio. La

partecipazione delle istituzioni e dei cittadini è stata straordinaria, e sapere che il ricavato

di quella serata ha contribuito all’acquisto di questa vasca è per me motivo di grande

orgoglio.Questo progetto è un esempio di quanto si possa fare quando la comunità si

unisce per un obiettivo comune. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno

partecipato alla cena di beneficenza e tutto il personale del reparto per il loro impegno

quotidiano nel garantire il benessere delle donne e dei neonati. Spero che questa nuova

vasca possa rappresentare un ulteriore passo verso una maternità sempre più serena e

rispettosa dei bisogni delle donne.”

“L’installazione della vasca per il parto in acqua presso la Unità Operativa di Ostetricia –

Ginecologia dell’ospedale di Forlì – chiarisce il primario del reparto, professor Luca Savelli

– rappresenta la realizzazione di un sogno per le donne e per gli operatori sanitari. Da oggi

l’assistenza alle partorienti si arricchisce di questa importante novità che consente alle

donne di poter scegliere di partorire in acqua, supportate da personale medico ed ostetrico