(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Minori, Mennuni (FdI): Bene sistema valutazione età utenti Google

“Ho colto con piacere la notizia che Google applicherà un sistema per valutare l’età e garantire protezione ai minori. È evidente che l’esigenza di tutela nella dimensione digitale sia colto anche dalle società dell’informazione e dalle piattaforme quali Meta che sta svolgendo attività rilevanti analoghe. Spero che il lavoro di regolamentazione volto a favorire la navigazione sicura su internet, soprattutto per bambini e adolescenti, possa portare presto frutti positivi per salvaguardare i giovani italiani e di ogni parte del mondo che non devono essere esposti a contenuti pericolosi. L’unione tra imprese, famiglie, scuole ed esperti porterà certamente al risultato atteso. Avanti così!”.

Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia.

