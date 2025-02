Le aziende di intelligenza artificiale formano partnership di settore per potenziare le tecnologie

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Le principali aziende di intelligenza artificiale (IA) come OpenAI, Google e Mistral AI collaborano sempre di più con aziende di diversi settori, tra cui finanza, automotive e media, per far progredire le loro tecnologie.

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT, Gemini, Poe, Perplexity, Claude, DeepAI e Copilot hanno ottenuto un’attenzione diffusa per le loro ampie basi di utenti. I giganti della tecnologia OpenAI, Google e Microsoft sono i principali sviluppatori dietro questi strumenti.

Nel settore dei media, le aziende di intelligenza artificiale collaborano a stretto contatto con le organizzazioni per migliorare la creazione di contenuti e sviluppare modelli su misura che forniscano informazioni accurate e in tempo reale agli abbonati.

OpenAI ha creato oltre 20 collaborazioni con i media, stringendo partnership con emittenti di alto profilo tra cui The Atlantic, Vox Media, The Associated Press, Financial Times, Le Monde, TIME e Axios. Queste partnership hanno aiutato OpenAI a migliorare sia il suo ecosistema di notizie che le offerte di prodotti. L’azienda ora serve oltre 300 milioni di utenti attivi settimanali in più di 150 paesi.

Gemini di Google collabora anche con Associated Press per fornire agli utenti contenuti di notizie aggiornati. In Francia, Mistral AI ha stretto una partnership con Agence France-Presse, mentre il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale Perplexity collabora con diverse organizzazioni mediatiche, tra cui The Independent, TIME, Fortune e Der Spiegel.

Nel settore finanziario, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono ampiamente utilizzati dalle banche per migliorare il servizio clienti, la gestione del rischio e il rilevamento delle frodi. OpenAI e la banca d’investimento statunitense Morgan Stanley hanno stretto una partnership per aumentare l’efficienza della banca, con Jeff McMillan, responsabile dell’intelligenza artificiale presso Morgan Stanley, che ha sottolineato come l’intelligenza artificiale aiuti a personalizzare i servizi per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Nel settore automobilistico, l’intelligenza artificiale svolge un ruolo chiave nello sviluppo di veicoli a guida autonoma e nel miglioramento dei sistemi di guida sicura. Stellantis collabora con Mistral AI per alimentare assistenti avanzati in auto, mentre Mercedes-Benz ha una partnership simile con Google. Anche Tesla e diverse altre case automobilistiche stanno integrando tecnologie AI nei loro veicoli.

L’aumento delle collaborazioni in ambito intelligenza artificiale in diversi settori non sta solo facendo progredire le capacità tecnologiche, ma sta anche stimolando la trasformazione digitale all’interno dei settori industriali.