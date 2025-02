(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Dl Milleproroghe. Zaffini (FdI): Rinvio incombenze elettroniche in favore di medici e cittadini

“Fratelli d’Italia dà un segnale importante al comparto medico-sanitario e ai cittadini attraverso due emendamenti che semplificano le procedure burocratiche. Vengono rinviate, grazie a due emendamenti a mia prima firma, due incombenze. Viene estesa, infatti, la possibilità di emettere fatture anche con metodi diversi da quello elettronico e viene estesa la possibilità di proseguire a utilizzare strumenti alternativi, quali smartphone e tablet, alla ricetta elettronica da presentare in farmacia per richiedere medicinali in prescrizione. Meno burocrazia, più attenzione alle esigenze di medici e pazienti”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro e primo firmatario dei due emendamenti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica