[Comune Palermo] Mobilità. Ordinanza di limitazione al traffico per lavori di eliminazione scarichi fognari nel canale Boccadifalco

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 ORDINANZA N. 220 del 12/02/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità: Arch. Francesco Palazzo

Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: “Eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco mediante il loro coinvolgimento nella valle”

Il Responsabile E.Q.

fognari nel Canale Boccadifalco Ing. Ignazio Meli e dal RUP – Nuova Rete Idrica della Città di

Palermo – Sottorete 17 Boccadifalco – Ing. Flavia Marino;

D.L. Eliminazione scarichi fognari Canale Boccadifalco – trasmesso dal RUP – eliminazione

Commissario Straordinario Unico – Ing. Giandomenico Lo Pizzo, ns prot. n. 66562-A del

Vista l’istruttoria tecnica espletata sulla richiesta avanzata;

Considerato che trattasi di lavori appaltatati dal Comune di Palermo;

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del

Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del

Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e

Rapporti con Reset;

disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del

“Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

modificazioni;

approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che l’IMPRESA ALAK S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria), dovrà attenersi

agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia

della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della

circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;

Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere l’IMPRESA ALAK

S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria), provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento

della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare

e pedonale;

PROPONE

Per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, così come richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento –

Commissario Straordinario Unico – Ing. Giandomenico Lo Pizzo, la regolamentazione viaria e pedonale

delle seguenti strade e/o piazze:

Via Francesco De Pinedo

da Piazza Barone Turri per intero tratto;

Via Michele Fanara

intero tratto da Via Boccadifalco a Piazza

Barone Turrisi;

Via Giovanni Bruno

da Via San Martino per intero tratto;

Cortile Ragusano

da Via San Martino per intero tratto;

Piazza Barone Turrisi

tra il civ. e il civ. 5 in corrispondenza della

Via Baida;

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l’esecuzione dei lavori di che

trattasi:

 chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai

lavori;

 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

 divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

 contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale

protetto;

Via Mulini

da incrocio con Piazza Barone Turrisi

a incrocio con Via Francesco De

Pinedo;

CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l’esecuzione dei lavori di che

trattasi:

 chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;

 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

 divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

 contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale

protetto;

L’IMPRESA ALAK S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria), ai sensi dell’articolo 6, comma

lavori alle due testate del tratto di Via Mulini, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito

e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l’accesso ai

residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni, nonché consentire sia l’accesso ai passi

carrabili autorizzati, sia l’accesso ai diversamente abili ai propri stalli e/o proprie abitazioni.

L’IMPRESA ALAK S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria) dovrà eseguire i lavori sopra

indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di

garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile

mantenere tutto lo scavo aperto, l’IMPRESA ALAK S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria)

dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata

stradale mediante l’ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito

veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi

riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte,

dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari

inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

L’IMPRESA ALAK S.r.l. in A.T.I. con P.A.T.O. S.r.l. (mandataria), durante tutta la durata dei

lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la

necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con l’indicazione, su

strada, del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la

relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e

deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n. 276978