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Economia

BANCA MPS: COMUNICATO STAMPA-AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

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Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.
THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN THAT JURISDICTION.
COMUNICATO STAMPA
AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB
Il presente comunicato è disponibile sul sito web all’indirizzo: https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/cs-13-02-2025.html
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Image Building
Relazioni Media Cristina Fossati, Anna Pirtali
________________________________
Non stampare questa e-mail.

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