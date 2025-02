(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

VIOLENZA DONNE,BARZOTTI (M5S): MOLTO CONTENTA PER BARBARA D’ASTOLTO ROMA,11 FEBBRAIO 2025 – “Esprimo grande soddisfazione per il pronunciamento con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza che,lo scorso 24 giugno,aveva confermato l’assoluzione per il sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di Barbara D’Astolto,una donna coraggiosa,con la D maiuscola. Questa decisione conferma che la violenza sulle donne non ha mai giustificazioni. Mai. In Parlamento lavoreremo per sensibilizzare,prevenire e contrastare la violenza nei luoghi di lavoro. Maggioranza e Governo,che in due anni hanno introdotto 48 nuovi reati,garantiscano l’avvio della discussione sul tema. Il M5S ha le sue proposte,sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia in ambito penale. Discutiamone subito”. Lo scrive su Instagram la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle