COMUNICATO STAMPA Mirano,10 febbraio 2025 Una cerimonia e una conferenza in occasione dell’intitolazione a Carlo Preti di una via di Mirano il prossimo 21 febbraio L’Amministrazione Comunale di Mirano (VE),con delibera di Giunta n. 238/2024 ha deciso di intitolare all’artista Carlo Preti (Udine 1935 – Venezia 20 dicembre 2002) la strada laterale sinistra di via Cavin di Sala finora individuata dal civico 141 al civico 141/D. Celebre pittore,grafico pubblicitario e illustratore,Carlo Preti ha legato il suo nome alla Città di Mirano fin dall’inizio degli anni Ottanta,sapendo leggere con sensibilità e intelligenza gli elementi più vivi e significativi della comunità miranese,tanto da essere nominato cittadino onorario nel 2001. Udinese di nascita,Preti si era trasferito a Venezia,ma aveva scelto come sua città di elezione Mirano,dove ha lasciato un’impronta inconfondibile in molte manifestazioni culturali che continuano tuttora a qualificare la città. Qui insegnò all’Istituto “8 Marzo” dal 1980 al 1995 lasciando ai suoi allievi e i suoi colleghi un ricordo fatto di stima e apprezzamento. In quegli anni miranesi strinse stretti legami di amicizia,prima con Sandro Zara e il Comitato dell’Oca,creando quadri,immagini e il foglio del Zogo de l’Oca de Miran utilizzando,per ognuna delle 63 caselle,i luoghi caratteristici,i personaggi e gli edifici storici del Comune. Poi,collaborando con la Pro Loco,dal 1998 trasferì il gioco da tavolo nella grande rappresentazione vivente del Zogo de l’Oca in piazza,realizzando tutta la grafica che ancora oggi identifica la manifestazione: le grandi caselle,le celeberrime oche,i portali dell’arena,gli stendardi,la copertina e l’impaginazione del catalogo “Il Gioco dell’Oca nei tempi” edito dalla Pro Loco di Mirano nel 2001,le decorazioni per il servizio di piatti decorati con “Testa d’oca”. Carlo Preti,con Sandro Zara e Roberto Gallorini è uno dei padri del celebre gioco e di tutto ciò che gli ruota attorno: insieme hanno accompagnato la nascita prima,la crescita e l’affermazione poi della manifestazione più importante della città e conosciuta ormai in tutto il mondo. Ma la presenza di Carlo Preti in città è visibile in tanti altri modi: tra questi il logo della Pro Loco,ispirato alle tabelle stradali in marmo che ancora si vedono nelle antiche case di Mirano,il logo della Filarmonica di Mirano,i marchi di diverse attività economiche di Mirano,l’albero che corre,conosciutissimo marchio del Gruppo Podistisco La Bancarella. Il Comune di Mirano e la Pro Loco invitano tutta la cittadina a partecipare alla cerimonia di scopertura dell’insegna della via,che sarà coperta con lo stendardo dell’oca e al successivo evento che si terrà presso il teatro di Villa Belvedere venerdì 21 febbraio con il seguente programma: Ore 12.00 Cerimonia di scopertura dell’insegna di via Carlo Preti presso la strada attualmente individuata dal civico 141 al civico 141/D di via Cavin di Sala Ore 18.30,Teatro di Villa Belvedere,in via Belvedere n. 6,incontro pubblico “Mirano,la via di Carlo Preti”. L’intreccio della vita di Carlo Preti con Mirano sarà raccontato,con aneddoti e ricordi,da: – Tiziana Agostini,per l’attività d’artista – Roberto Gallorini,per la collaborazione con la Pro Loco Mirano – Sandro Zara,per il Zogo de l’Oca da tavola Interverrà il Sindaco Tiziano Baggio. Ingresso libero. «Siamo onorati di poter dedicare un luogo di Mirano a un artista così famoso,la cui presenza oggi è ancora oggi così viva e attuale»,dichiara il Sindaco Tiziano Baggio,che continua: «Sarà un evento speciale,quindi,quello del 21 febbraio: non solo scopriremo l’insegna della nuova via,ma potremo ascoltare il ricordo dell’artista dalla voce degli amici di sempre. Le oche,i fantasiosi pennuti,esposti da tempo in molti locali,bar e ristoranti di Mirano,sono a pieno titolo uno dei simboli della città». «Da quel primo Zogo de l’Oca de Miran,era il 1982,poi diventato il Zogo dell’Oca in Piazza,ne è passata di acqua sotto i ponti di Mirano»,commenta il Presidente della Pro Loco Roberto Gallorini,che prosegue: «Le ormai celeberrime oche,disegnate da Preti in decine e decine di ironiche e differenti versioni,hanno accompagnato passo dopo passo tutte le iniziative della Compagnia dell’oca prima,della Pro Loco poi. Dedicheremo a lui il riconoscimento del Marchio Sagra di Qualità,la certificazione istituita e rilasciata dall’Unione Nazionale Pro Loco Italiane che mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari che rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi e sentiti dalle piccole comunità,che 10 marzo presso il Senato sarà consegnato alla Pro Loco di Mirano per l’organizzazione della Fiera e il Zogo dell’Oca». BIOGRAFIA IN SINTESI (in allegato biografia completa) Carlo Preti è nato a Udine nel 1935. Nel 1940 si trasferisce con la famiglia a Venezia dove si forma culturalmente. Qui consegue la maturità al Liceo scientifico “G.B. Benedetti” e la laurea in Geologia nella vicina Padova. Frequenta il teatro universitario di Ca’ Foscari di Giovanni Poli come mimo ed attore. Appassionato d’arte moderna e contemporanea viaggia a lungo per l’Europa venendo a contatto con le più diverse tendenze artistiche. E’ uno dei fondatori del laboratorio di serigrafia d’arte “Studio 4” dove lavora con grandi artisti: Capogrossi,Hundertwasser. Ceroli,Vedova,Hains,Gischia. Lavora intensamente anche nel campo della grafica e della pubblicità. Frequenta la scuola libera del nudo all’Accademia di Belle Arti a Venezia. Nel 1982 progetta e costruisce 12 “Edicole astrologiche” per il “Carnevale della Magia” su commissione del Comune di Venezia. Ha partecipato a molte mostre collettive e concorsi. Ha inoltre allestito mostre personali a Firenze,Padova,Mirano-Venezia,Trento,Busto Arsizio,Verona,Vittorio Veneto,Venezia,Mestre,Chioggia,Belluno,Jesolo,Brunico,Cavarzere,Stra-Venezia. E’ inserito nel “Catalogo nazionale Bolaffi d’arte moderna” 1977 e 1978,nel volume “Arte moderna” Edit. Conti ’79 e in altre pubblicazioni. Carlo Preti muore il 20 dicembre 2002. Sito http://www.carlopreti.it/ Alcuni loghi disegnati da Carlo Preti nella pagina http://www.carlopreti.it/njindice.htm In allegato il comunicato,la locandina,la biografia,una foto con documenti della cittadinanza onoraria. Ufficio URP Dott.ssa Nicoletta Ferrari Comune di Mirano