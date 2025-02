NUOVA DATA: domenica 16 febbraio ore 10:30 | VISITA GUIDATA alla mostra CIAK! CUBA con LUIGI BARDELLOTTO, collezionista e curatore

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

CIAK! CUBA. Un viaggio tra i manifesti cinematografici cubani NUOVA DATA per le visite guidate con Luigi Bardellotto,collezionista e curatore della mostra Domenica 16 febbraio alle ore 10:30 Museo nazionale Collezione Salce | Treviso Santa Margherita e San Gaetano La visita guidata è gratuita e comprende entrambe le sedi espositive Biglietto di ingresso unico per le 2 sedi museali: 10 euro (salvo riduzioni e gratuità previste per legge) Punto di incontro: Santa Margherita | Via Reggimento Italia Libera – Treviso Non serve prenotare Max 25 persone IMMAGINI IN ALLEGATO A Treviso,per la prima volta,al Museo Nazionale Collezione Salce sono esposti 350 manifesti cinematografici cubani dal 1959 a oggi. Opere uniche raccolte da Luigi Bardellotto in oltre venticinque anni di viaggi a Cuba,dove nasce la sua passione per i manifesti della rivoluzione castrista,chiamati Cartel de cine. Nel corso della visita sarà possibile ascoltare la storia dei manifesti direttamente dalla voce di chi li ha scovati nelle strade e nei mercati dell’isola,o li ha ricevuti dagli stessi autori. Si potrà inoltre scoprire come questi capolavori grafici sono stati creati,le sfide affrontate dagli artisti e il loro impatto sulla cultura popolare cubana. Un’occasione imperdibile per ammirare una collezione straordinaria e conoscere la storia di un’epoca attraverso lo sguardo di un appassionato. Le mostre Ciak! Cuba (Santa Margherita) e Ciak! Italia Cuba (San Gaetano) sono visitabili fino al 31 marzo 2025 (dal venerdì alla domenica | 10-18). ***************************** SANTA MARGHERITA | Via Reggimento Italia Libera – 31100 Treviso Dal venerdì alla domenica 10-18 https://www.facebook.com/museocollezionesalce https://www.instagram.com/museocollezionesalce/