(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

NARDELLA(PD): POSITIVO INCONTRO CON LA COMMISSARIA PER IL MEDITERRANEO SUICA,LAVORARE PER RAFFORZARE COOPERAZIONE E SCAMBIO “E’ necessario lavorare insieme per rafforzare la cooperazione tra città del Mediterraneo a livello europeo,anche con il sostegno e la centralità di Eurocities”. Lo ha dichiarato Dario Nardella,eurodeputato Pd,coordinatore S&D della commissione agricoltura,ex sindaco di Firenze ed ex presidente di Eurocities,al termine di un incontro a Strasburgo con la croata Dubravka Šuica,commissario europeo per il Mediterraneo e Vicepresidente della Commissione europea. “Il portafoglio Mediterraneo – ha spiegato Nardella – è una novità importante di questa Commissione e con Šuica abbiamo anche discusso del progetto dell’Università del Mediterraneo”,lanciato da Romano Prodi anche come risposta concreta all’immigrazione,sviluppando rapporti fruttuosi tra le nuove generazioni del Nord e del Sud del Mediterraneo