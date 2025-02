(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

COVID,QUARTINI (M5S): SPERPERI SONO DI IPOCRITI FDI Roma,11 feb. – “Fratelli d’Italia ha la faccia tosta di parlare di “sperperi” durante il governo Conte,quello che ha letteralmente salvato l’Italia nella fase più dura della pandemia,stanziando fondi per imprese,famiglie e sanità. Peccato che oggi,con Meloni al comando,gli stessi che gridavano allo scandalo stiano sperperando milioni in progetti assurdi. La stessa Commissione covid è un “circo”,per usare le parole del suo presidente Lisei,con la quale cercano di fare propaganda e disinformazione a spese degli italiani come sta avvenendo in queste ore. E che dire del canile di lusso in Albania,dove il governo ha deciso di sborsare centinaia di milioni in viaggi andata e ritorno per poche decine di migranti,invece di investire in sanità e sicurezza sul territorio italiano? O dell’aumento di stipendio ai ministri,che si sono generosamente premiati mentre cittadini e imprese lottano contro inflazione e caro vita? L’unico vero spreco è quello di un governo che urla ai “patrioti”,ma poi regala soldi agli amici,taglia i servizi e si inventa operazioni costosissime solo per fare propaganda. I veri sperperi sono quelli degli ipocriti di Fratelli d’Italia”. Così il capogruppo M5S in commissione affari sociali alla Camera Andrea Quartini. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle