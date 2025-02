SASSARI-CONFARTIGIANATO SASSARI-C.STAMPA-10-02-2025-A 6 artigiani sassaresi il premio nazionale “Maestri d’Opera e d’Esperienza”.

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

SASSARI CONFARTIGIANATO IMPRESE SARDEGNA COMUNICATO STAMPA 10 FEBBRAIO 2025 A 6 artigiani sassaresi il premio nazionale “Maestri d’Opera e d’Esperienza”. Da Confartigianato Sassari il riconoscimento per l’impegno,la passione e la trasmissione di saperi e valori. 6 storici artigiani della provincia di Sassari sono stati insigniti del premio “Maestri d’opera e d’esperienza”,riconoscimento nazionale promosso da ANAP Confartigianato,l’Associazione degli Anziani e Pensionati,per aver contribuito,con impegno,professionalità,dedizione,competenza e passione,alla crescita e allo sviluppo dell’artigianato nel Capoluogo e nella provincia,riuscendo anche a trasmettere saperi e valori. L’onorificenza è stata consegnata a Pasquale Casula,autotrasportatore,Giovanni Battista Idda,maestro edile,Pietro Ruggiu e Gavino Vacca,barbieri e parrucchieri,Costanzo Salis,esperto di edilizia ecologica,e Sebastiano Seddaiu,edile e scultore,dal Presidente di Confartigianato Sassari,Marco Rau,e dalla vice,Maria Amelia Lai,in occasione degli 80 anni della costituzione dell’Organizzazione Artigiana sassarese. L’iniziativa,che ha richiamato oltre cento partecipanti per omaggiare i protagonisti,è stata aperta dal discorso del rieletto Presidente di Confartigianato Sassari che ha ripercorso la storia dell’Associazione Artigiana che nell’arco di 80 anni si è sempre posta come riferimento sia per le imprese che per i cittadini dell’intera provincia. “Oggi non premiamo solo l’eccellenza nel lavoro,ma il valore di una tradizione che si rinnova,la passione per il mestiere e la capacità di lasciare un segno nelle comunità e nelle generazioni future – ha affermato Marco Rau – il riconoscimento è il sigillo di una vita spesa nell’arte del fare,nella precisione,nella fatica,nella soddisfazione di creare con le proprie mani opere che durano nel tempo”. “L’artigianato,da sempre,è il cuore pulsante del nostro tessuto produttivo e culturale – ha aggiunto – dietro ogni mestiere,ogni opera d’arte,ogni prodotto fatto con cura e dedizione,ci sono mani esperte che tramandano conoscenze,competenze e valori”. L’Albo,infatti,nasce con l’obiettivo di tutelare e promuovere l’artigianato di qualità,garantendo il passaggio generazionale di competenze fondamentali per mantenere un patrimonio economico e culturale,avendo anche un ruolo attivo nella formazione delle nuove generazioni,affinché il sapere artigiano non vada disperso. “Oggi più che mai,in un mondo che corre veloce tra digitalizzazione e produzione di massa,l’importanza della manualità,della creatività e dell’esperienza è un valore da custodire e da trasmettere – ha proseguito Rau – e questi nuovi Maestri rappresentano l’anello di congiunzione tra la tradizione e l’innovazione,tra il passato e il futuro del Made in Italy”. “È quindi nostro dovere supportare queste eccellenze,dando loro il giusto riconoscimento e le giuste opportunità per continuare a creare,insegnare e lasciare un segno – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Sassari – perché un Maestro non è solo un custode del sapere,ma è un testimone di una cultura che vive attraverso il fare,attraverso la qualità e attraverso la passione”. Poi il ringraziamento finale da tutti i delegati di Confartigianato