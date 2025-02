(ACON) GIORNO RICORDO. GRUPPO FDI: NESSUNA PAGINA DELLA STORIA VA DIMENTICATA

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

(ACON) Trieste,10 feb – “Nessuna pagina della storia pu? essere messa da parte,dimenticata e ignorata. Nella ricorrenza del Giorno del Ricordo rivolgiamo la nostra sentita vicinanza ai martiri delle foibe,agli esuli,ai loro familiari e discendenti”. Cos? in una nota il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia,che a proposito della commemorazione del Giorno del Ricordo aggiunge: “L’oppressione del regime comunista jugoslavo di Tito ? una pagina dolorosa e cruenta per le terre e le genti del confine orientale: perpetuare tale ricordo significa non permettere a un simile odio e violenza di potersi ripetere ancora”. “Oggi pi? che mai – concludono i consiglieri di FdI – ? doveroso condannare con fermezza ogni tentativo di negazionismo o di riduzionismo,con la consapevolezza che l’oblio che per troppo tempo ? stato fatto calare sulla sofferenza di questa parte del popolo italiano non deve tornare mai pi?”. ACON/COM/fa 101521 FEB 25