(ARC) Turismo: Bini, nel 2025 nuovo bando per hotel quattro stelle

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

L’assessore in visita alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano Milano,9 feb – “Lo stand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ alla Bit si ? aperto con grande affluenza di visitatori,a testimonianza della crescente riconoscibilit? e attrattivit? del nostro territorio. L’obiettivo per l’anno in corso ? proseguire nel percorso tracciato,investendo in promozione,grandi eventi e nel potenziamento della qualit? dei servizi e del sistema ricettivo. A tal proposito uscir? entro l’anno il nuovo bando destinato ad incentivare le strutture alberghiere a quattro o pi? stelle sul territorio regionale,con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro”. A darne notizia ? l’assessore regionale alle Attivit? produttive e Turismo,Sergio Emidio Bini,oggi in visita allo stand del Friuli Venezia Giulia alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. Con l’ultima legge di Stabilit? sono gi? stati stanziati 5 milioni euro per il bando dedicato alla creazione o alla riqualificazione di strutture ricettive da quattro o pi? stelle. Rispetto al precedente,che era dedicato ai poli montani,? stata estesa a tutto il territorio regionale la fascia che potr? essere oggetto di incentivo. “Questo con la finalit? di migliorare ci? che saremo in grado di offrire ai tanti visitatori,soprattutto stranieri,che sceglieranno il Friuli Venezia Giulia come meta per le loro vacanze. Un volano importantissimo per il 2025 – ha spiegato Bini – sar? Go!2025,il cui programma ? stato inaugurato ieri alla presenza del presidente Mattarella. La promozione dell’evento transfrontaliero ? stata frutto di un grande lavoro di squadra e sono certo che questo sar? un anno di ulteriore crescita per l’attrattivit? della regione”. La novit? di quest’anno allo stand del Friuli Venezia Giulia ? proprio il focus su GO! 2025. Infatti,la parte frontale dello stand ? dedicata a Gorizia,con un corner informativo dedicato,in collaborazione con fondazione Carigo,e soprattutto la presenza di visori per far vivere la storia della citt? attraverso la realt? aumentata. “Anche i riscontri che arrivano dagli espositori presenti in Fiera – ha precisato Bini – sono positivi. In particolare,da parte dei tour operator cresce l’attenzione per l’offerta turistica outdoor,per le attivit? a contatto con la natura e per il palinsesto di eventi legati alla Capitale europea della Cultura”. In generale il trend di crescita del turismo in Friuli Venezia Giulia non accenna a fermarsi. “Le prenotazioni sono in crescita,soprattutto per il mese di giugno. Si va consolidando una tendenza ormai gi? caratteristica dei mercati austriaco e tedesco,che tendono a prenotare i soggiorni con maggior anticipo per contenere la spesa. Lo dimostra la gi? buona occupazione delle camere in vista delle feste comandate austriache come il Corpus Domini. Se guardiamo la provenienza di chi ha gi? prenotato una camera per le vacanze estive in Friuli Venezia Giulia,il numero di turisti austriaci ? di quattro volte superiore a quello degli italiani,mentre i tedeschi triplicano le prenotazioni dei nostri connazionali” ha notato Bini. BIT,in programma da oggi all’11 febbraio,? il principale marketplace B2B e B2C nel nord Italia per l’industria del turismo. Nella giornata di domenica,la fiera ? aperta anche ai visitatori e per l’occasione lo stand del Friuli Venezia Giulia ? stato reso modulabile,per permettere agli operatori di promuoversi anche al grande pubblico. In tutto sono 17 gli espositori regionali: A-Group – Camping&Hotels,Albatros Centro Vacanze-Los Nidos,Hotel President Lignano Sabbiadoro,Portopiccolo Apartments,Hotel Italia Trieste,The Begin Hotels Trieste,Azienda Agricola Borgo Gradis’ciutta,Hotel Villa Luppis,Rifugio Escursionistico Pian dei Ciclamini,FunActive Tours,ViaggItalia,Turismo85,Delizia Club,Consorzio Lignano Holiday,Convention and Visitors Bureau Trieste,Rete di imprese Sauris-Zahre,Gotransfer FVG. Durante la visita dell’assessore ? stato annunciato uno degli eventi di maggior richiamo dell’estate,ovvero il ritorno della “Bobo Summer Cup Padel” in Friuli Venezia Giulia,dal 1 al 3 agosto. Sar? proprio Lignano Sabbiadoro ad ospitare la finalissima del celebre circuito amatoriale di padel dove Christian Vieri e alcune leggende del calcio mondiale sfidano i loro fan. L’iniziativa ? stata presentata assieme a Christian Vieri,che ha visitato lo stand del FVG. “Siamo felici – ha detto l’assessore – di accogliere nuovamente questo grande evento di sport e condivisione nella nostra Regione,che gi? nel 2023 ha attirato migliaia di appassionati del padel e tifosi sportivi. Si tratta di una manifestazione vincente anche perch? contribuisce a fare del bene”. Infatti,per l’edizione 2025 la Bobo Summer Cup supporter? l’associazione “Sostegno 70” a favore del progetto benefico “Un Brutto t1po!”,insieme per la ricerca nel campo del diabete di tipo 1 e il supporto alle famiglie dei piccoli. Durante la sua visita,l’assessore ha anche partecipato a due eventi dedicati all’enogastronomia e realizzati in collaborazione con Fabrizio Nonis,El Bek?r: uno dedicato al frico e l’altro dedicato al gulasch e alla cucina di confine che caratterizza il territorio goriziano. ARC/EP 091312 FEB 25