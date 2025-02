Il PD in viaggio nel Terzo Settore: martedì 11 febbraio tappa nel Lazio

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

del Viaggio nel Terzo Settore,l’iniziativa promossa dal Partito Democratico per incontrare e sostenere le realtà associative che operano ogni giorno per l’inclusione sociale,la legalità e la cultura. Martedì 11 febbraio il tour toccherà Sezze,Sermoneta,Castel Gandolfo,Ostia e Roma,con un focus sullo sport come strumento di inclusione e impegno sociale. A intervenire saranno Daniele Leodori,Segretario del PD Lazio,Valeria Campagna,Vicesegretaria PD Lazio e Capogruppo PD Latina,e Marta Bonafoni,coordinatrice della Segreteria nazionale PD con delega al Terzo Settore e Associazionismo. Di seguito il testo del comunicato stampa,che troverete anche in allegato,con una foto: COMUNICATO STAMPA Viaggio nel Terzo Settore: il PD in tour per ascoltare e sostenere le realtà associative del Lazio Roma,8 febbraio 2025 – Il Viaggio nel Terzo Settore arriva nel Lazio. Un’iniziativa promossa dal Partito Democratico per valorizzare e sostenere le realtà associative che,ogni giorno,garantiscono servizi essenziali alle comunità. Un percorso di ascolto e confronto con chi lavora nei territori per l’inclusione sociale,la legalità,lo sport e la cultura come strumenti di crescita collettiva. Martedì 11 febbraio,la prima tappa del tour si snoderà attraverso diverse province della regione,toccando Sezze,Sermoneta,Castel Gandolfo,Ostia e Roma. L’attenzione di questa tappa sarà concentrata sul mondo dello sport,per mettere in luce il lavoro straordinario di associazioni e enti che si occupano,in particolare,di coniugare promozione sportiva e impegno sociale al servizio dei territori. Un viaggio per dare voce al sociale L’itinerario prevede incontri con realtà attive su più fronti: dallo sport come strumento di inclusione,alla lotta per la legalità,fino ai progetti di aggregazione giovanile. Si parte da Sezze con l’A.S.D.E.M.C. La Macchia,per poi proseguire a Sermoneta,dove incontreremo l’ASD Polisportiva Hyperion in cui si allenano ragazze e ragazzi con disabilità. Tappe successive a Castel Gandolfo,con la Polisportiva Castellinsieme Onlus,e a Ostia,presso la Palestra della Legalità,un luogo simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata. Il viaggio continuerà a Corviale,con il progetto Calciosociale,e a Pietralata,con l’incontro con la squadra Liberi Nantes,che usa il calcio come strumento di integrazione per i rifugiati. La giornata si concluderà con un’assemblea a Roma,presso lo Spazio Pubblico di Via Porta Maggiore,per raccogliere testimonianze e rilanciare un impegno politico strutturato a favore del Terzo Settore. Leodori e Campagna: “Il Terzo Settore è un pilastro per il Lazio,va sostenuto con azioni concrete” «Nel Lazio esiste una rete solida e vitale di associazioni,cooperative e realtà sociali che ogni giorno lavorano per colmare le disuguaglianze e offrire opportunità alle persone più vulnerabili – dichiarano Daniele Leodori,Segretario PD Lazio e Consigliere Regionale e Valeria Campagna,Vicesegretaria Pd Lazio e Capogruppo consiliare PD Latina –. Sono realtà che spesso sopperiscono alle mancanze delle istituzioni e che rappresentano un pilastro fondamentale per il nostro territorio. Con questo viaggio vogliamo dare loro voce,ascoltare le loro esigenze e costruire insieme una politica che le sostenga realmente,attraverso risorse adeguate e strumenti normativi efficaci». Bonafoni: “Un viaggio per rafforzare la collaborazione tra politica,istituzioni e realtà del Terzo Settore” “Il viaggio del Partito Democratico nel Terzo Settore rappresenta un impegno concreto per ascoltare le voci di quelle realtà che,ogni giorno,sono protagoniste di un lavoro straordinario nella costruzione di una società più giusta e inclusiva,offrendo sostegno e restituendo potere alle periferie sociali e geografiche del nostro Paese – dichiara Marta Bonafoni,Consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’Associazionismo. In un momento in cui la destra sta smantellando sistematicamente il welfare pubblico,minacciando i diritti fondamentali e alimentando disuguaglianze sociali,il nostro compito è rispondere con azioni politiche che difendano il valore della solidarietà e promuovano una vera sussidiarietà. È essenziale rafforzare la collaborazione tra politica,istituzioni e realtà del Terzo Settore,costruendo alleanze concrete per garantire un futuro di diritti,opportunità e giustizia sociale per tutti.” Un impegno che continua Il Viaggio nel Terzo Settore non si fermerà al Lazio,ma proseguirà in tutta Italia,con l’obiettivo di rafforzare il legame tra politica e realtà associative e di costruire proposte concrete per il futuro del welfare e dell’inclusione sociale nel nostro Paese. Per ulteriori informazioni e richieste di approfondimento,restiamo a disposizione.