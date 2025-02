(ACON) FOIBE. GHERSINICH (LEGA): A BASOVIZZA PROVOCAZIONIINTOLLERABILI

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

(ACON) Trieste,8 feb – “Ci avviciniamo al 10 febbraio e,purtroppo,come ogni anno ci troviamo di fronte all’ignoranza di chi oltraggia la memoria delle vittime delle foibe. Le scritte apparse alla Foiba di Basovizza sono provocazioni che non si possono tollerare dato che mistificano la realt? su avvenimenti storici di estrema gravit? e importanza”. Cos?,in una nota il Giuseppe Ghersinich,consigliere di Lega Fvg. “Per troppi anni le tragedie delle foibe sono state dimenticate o messe all’angolo – prosegue l’esponente leghista -. Quel periodo terribile non pu? venire negato da alcuni personaggi che fomentano l’odio con la loro ignoranza e le loro manie di protagonismo. Si tratta di gesti che tutte le forze politiche dovrebbero condannare fermamente”. “La Foiba di Basovizza ? un monumento nazionale davanti al quale bisogna portare rispetto e riflettere su quanto ? accaduto. Bisogna onorare il ricordo di quella immane tragedia che ha colpito le nostre terre e i nostri cari e proteggere la verit? storica contro il negazionismo che ancora oggi continua a esistere nelle menti di certe persone per cui non riesco e non voglio trovare aggettivi appropriati. Ci auguriamo – conclude Ghersinich – che questa sia l’ultima volta che ci troviamo a commentare episodi spiacevoli di questo genere”. ACON/COM/sm 081358 FEB 25