8/2/2025 "GIORNO DEL RICORDO": LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025,ALLE ORE 10.30,LA CERIMONIA SOLENNE AL SACRARIO DELLA FOIBA DI BASOVIZZA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI Si svolgerà lunedì mattina,10 febbraio 2025,con inizio alle ore 10.30,l'annuale Cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza,Monumento Nazionale,sul Carso Triestino,evento centrale di un ampio programma di manifestazioni e iniziative,culturali e di approfondimento,promossa dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle Foibe,in occasione del Giorno del Ricordo,ricorrenza fissata appunto al 10 Febbraio (data in cui,nel 1947,fu firmato il Trattato di Pace di Parigi che,tra l'altro,assegnava alla Jugoslavia l'Istria,il Quarnaro e gran parte della Venezia Giulia) e istituita nel 2004 con apposita legge dello Stato (L. 30 marzo 2004,n. 92) per ricordare le vittime delle foibe,l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Si ricorda che la Lega Nazionale,in collaborazione con Trieste Trasporti,ha curato la messa a disposizione di due autobus gratuiti per i cittadini che volessero presenziare alla solenne cerimonia di lunedì a Basovizza,con partenza alle ore 9.15 sulla tratta Piazza Oberdan/Foiba di Basovizza e rientro a Trieste (a fine cerimonia),ritrovo fermata lato Trenovia Opicina in Piazza Oberdan. Sarà possibile usufruire di questo servizio previa prenotazione telefonica al seguente numero telefonico: . Le cerimonie commemorative inizieranno alle ore 9.30 con la deposizione di due corone congiunte,una da parte di Regione FVG,Prefettura e Comune di Trieste e l’altra dei rappresentanti della Lega Nazionale e delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani Dalmati,alla Foiba 149 di Monrupino. Dopo la cerimonia solenne alla Foiba di Basovizza. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha allestito alla Stazione di Trieste Centrale anche per quest’anno il “Treno del ricordo”,che nelle giornate del 10 e 11 febbraio 2025 sosterà nella a Trieste,per poi partire alla volta di Padova,quindi Bologna Centrale,Roma Ostiense,Napoli Centrale,Lecce e Sassari. All’interno del Treno saranno rappresentati la resistenza passiva (attraverso la riproduzione dei vagoni che trasportarono in Germania i militari italiani dopo l’8 settembre 1943),le condizioni di viaggio degli Esuli,l’abbandono della Terra natia e la speranza della rinascita. Di seguito il programma delle manifestazioni: Martedì 11 febbraio alle ore 15.30 Cimitero Monumentale di Sant'Anna,campo IX Deposizione di corone d'alloro per il clero deceduto in esilio Si onorerà la memoria dei sacerdoti istriani morti in esilio. A cura dell'Associazione delle Comunità Istriane Giovedì 13 febbraio alle ore 17 Palazzo Gopcevich,Sala Bobi Bazlen,via Rossini 4 Il cinema della frontiera adriatica Rassegna di proiezioni sul cinema della frontiera adriatica in cui verrà evidenziata in particolare la collaborazione con la RAI. Presenterà l'evento il critico cinematografico e vicepresidente ANVGD Alessandro Cuk. Inquadramento storico "Trieste 1954-2024" a cura di Lorenzo Salimbeni. A cura dell'ANVGD,Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Trieste. Venerdì 14 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00 Palazzo della Regione FVG,Sala delle Colonne,piazza Unità d’Italia 1 Una tragedia per tre popoli: italiano,sloveno,croato Convegno di studi con interventi di: Mons. Ettore Malnati,Andrea Legovini,Paolo Sardos Albertini,Renato Cristin. Conclusioni di Mons. Giampaolo Crepaldi. A cura della Lega Nazionale e dall’Associazione Culturale Studium Fidei. Alle ore 16.30 Sala Maggiore di Palazzo Tonello,via Pellico 2 Presentazione del libro 10 Febbraio. Dalle Foibe all’Esodo. Sarà presentata la terza edizione ampliata del libro di Roberto Menia. A cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio. Alle ore ore 17.30 Associazione delle Comunità Istriane,via Belpoggio 29/1 Presentazione della raccolta Istria amata Si presenterà la raccolta di poesie di Giorgio Tessarolo Istria amata,premiata nel maggio 2024 al premio letterario Tanzella con una menzione d’onore speciale. L’opera sarà presentata anche il 20 febbraio al Circolo culturale delle villotte di San Quirino (Pordenone). A cura dell’Associazione delle Comunità Istriane. Martedì 18 febbraio alle ore 17.30 Palazzo Gopcevich,Sala Bobi Bazlen,via Rossini 4 Le foibe spiegate ai ragazzi Presentazione del libro (Piemme,2025) alla presenza dell’autrice Greta Sclaunich,giornalista del Corriere della Sera,e del giornalista triestino Fausto Biloslavo. A cura dell’ANVGD,Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Trieste. Venerdì 21 febbraio e venerdì 28 febbraio ore 16.00-18.00 Sede IRSREC FVG,Villa Primc,Salita di Gretta 38 Corso di aggiornamento docenti Breve corso di aggiornamento per docenti delle scuole di Trieste e Gorizia su Foibe ed Esodo; curato da Fabio Todero,Raoul Pupo e Tristano Matta. A cura dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia – IRSREC FV Giovedì 27 febbraio alle ore 17.30 Auditorium di Casa della Musica,via dei Capitelli 3 Tavola rotonda sulla tragedia mineraria dell’Arsia Incontro dedicato alla commemorazione dell’85esimo anniversario della sciagura mineraria dell’Arsia (28 febbraio 1940). Intervengono storici,studiosi,testimoni,esponenti del Circolo,delle associazioni dell’esodo,della Comunità italiana di Albona,enti e organizzazioni sindacali interregionali. A cura del Circolo di cultura istro-veneta “Istria” di Trieste. Martedì 4 marzo alle ore 17.30 Associazione delle Comunità Istriane,via Belpoggio 29/1 La grande vergogna: genesi dell’indennizzo per i beni abbandonati Approfondimento sul tema del titolo. A cura dell’Associazione delle Comunità Istriane. Sabato 15 marzo alle ore 10.30 Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini”,via Ghega 12 Concerto del Ricordo Appuntamento con l’Orchestra del Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste in occasione dell’anniversario della Legge 30/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo. A cura dell’ANVGD,Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Trieste in collaborazione con Lega Nazionale,Associazione Giuliani nel Mondo,Associazione delle Comunità Istriane e CDM. Fino a domenica 30 marzo (10.30-12.30 e 16.30-18.30,tutti i giorni) Civico Museo della Civiltà Istriana,Fiumana e Dalmata,via Torino 8 Mostra 1954. Trieste è italiana. La zona B è perduta La rassegna a cura di Piero Delbello,inaugurata lo scorso ottobre,verrà ulteriormente riqualificata e ampliata in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Illustra,attraverso suggestivi scatti fotografici,manifesti originali,documenti e reperti d’epoca,la complessità del lungo dopoguerra nelle terre della Venezia Giulia e delle vicende storiche conclusesi solamente il 26 ottobre 1954,momento storico cruciale per la città di Trieste,tornata all’Italia dopo nove anni,e per le terre dell’Istria,la cui bandiera si listò a lutto dando inizio all’esodo delle sue genti. A cura dell’IRCI,Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Visite guidate al “Magazzino 18” – Porto Vecchio,Magazzino 26 • lunedì 10 febbraio alle ore 15.00 • martedì 11 febbraio alle ore 15.00 • mercoledì 12 febbraio alle ore 15.00 • giovedì 13 febbraio alle ore 15.00 • venerdì 14 febbraio alle ore 15.00 • sabato 15 febbraio alle ore 15.30 prenotazione obbligatoria: – A cura dell’IRCI,Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Memento – Porto Vecchio,Magazzino 26 L’evento consiste in un oratorio per voce sola tra le masserizie del Magazzino 18. Scritto da Roberto Spazzali per la voce di Sara Alzetta,con l’accompagnamento di un violino,per rievocare la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata attraverso la recitazione di estratti e di poesie e l’esecuzione di brani musicali. • lunedì 17 febbraio alle ore 15.45 • lunedì 24 febbraio alle ore 15.45 • lunedì 10 marzo alle ore 15.45 prenotazione obbligatoria: – A cura dell’IRCI,Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Apertura straordinaria del Museo di Carattere Nazionale CRP di Padriciano- Località Padriciano 60 • da sabato 8 a lunedì 10 febbraio: ore10.30-12.30 e 14.30-16.30 A cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio. Apertura straordinaria del Centro di Documentazione del Sacrario della Foiba di Basovizza,Foiba di Basovizza-Monumento Nazionale • da domenica 9 a martedì 11 febbraio: ore 10.00-18.00 A cura della Lega Nazionale Iniziative dell’Associazione Italiani di Pola e Istria – Libero Comune di Pola in Esilio Odv L’AIPI-LCPE,Associazione Italiani di Pola e dell’Istria – Libero Comune di Pola in Esilio Odv parteciperà alla cerimonia commemorativa presso la Foiba di Basovizza con una delegazione in rappresentanza del sodalizio,i cui membri sono “sparnissadi” (sparsi) fra meridiani e paralleli un po’ in tutto il mondo. Lo storico mensile L’Arena di Pola,organo dell’Associazione,riporterà in pagine speciali ampia e documentata informazione sulla celebrazione del Giorno del Ricordo,riferita non solo a Trieste,ma anche agli eventi celebrativi di carattere nazionale ed internazionale. Entro marzo uscirà il libro di Viviana Facchinetti,edito con il supporto AIPI-LCPE Odv sulla storia dei Vigili del Fuoco di Trieste,con capitoli dedicati ai loro ammirevoli interventi in contingenze storiche e pericolose. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. Info: http://www.triestecultura.it e presso gli organizzatori dei singoli eventi