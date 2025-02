Made in Italy, Confeuro al primo meeting nazionale “Giovani e Marchi Storici”

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

“Innovazione, tradizione e futuro: questi i temi al centro del primo meeting nazionale dei giovani dei marchi storici, intitolato “Giovani e Marchi Storici”: il futuro del Made in Italy è ora” L’iniziativa si è svolta il 6 febbraio presso il Mimit e ha registrato, tra gli altri, la presenza del ministro Adolfo Urso e la partecipazione di Confeuro Giovani, rappresentata da Attilio Arbia, accanto al presidente nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei e del mondo, Andrea Michele Tiso. “futuro del settore agroalimentare e dell’eccellenza italiana passa dai giovani, dalla loro passione e dalla capacità di coniugare radici e innovazione. Confeuro – spiegano, in una nota stampa, Andrea Tiso e Attilio Arbia – è da sempre al fianco delle nuove generazioni per costruire un’agricoltura più sostenibile, competitiva e legata ai valori del nostro territorio. Quello di oggi si è rivelato un importante e autorevole incontro per dare voce a chi vuole rendere il Made in Italy sempre più forte nel mondo e intende valorizzare l’imprescindibile rapporto tra eccellenze nazionali e coinvolgimento delle nuove generazioni”.