Cs. n.56 Prorogati al 31 luglio 2025 i pass strisce blu

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.56

Prorogati al 31 luglio 2025 i pass strisce blu

L’Assessorato alla Polizia Locale informa la cittadinanza che i pass per le strisce blu rilasciati dalla ditta Telereading – Iot Parking, concessionario per la gestione delle aree di sosta a pagamento, sono prorogati d’ufficio al 31 luglio 2025.

Per i possessori dei suddetti pass non sarà quindi necessario procedere a richieste di rinnovo.

Giovanni Iacono