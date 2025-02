[Comune Palermo] Rosa Di Stefano nuova presidente di Federalberghi Palermo. Dichiarazione sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 «Rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale, gli auguri di buon lavoro a

Rosa Di Stefano, nominata oggi come nuovo presidente di Federalberghi

Palermo. Con il compianto presidente Nicola Farruggio ha condiviso la vita

privata e professionale, e sono convinto che sarà la figura ideale per

raccogliere quell’eredità fatta di passione e dedizione per ricoprire al

meglio questo incarico. Il settore alberghiero è in piena evoluzione e sta

raccogliendo numerose sfide. Sfide che sono, in buona parte, anche quelle

di una città che si riscopre sempre più attrattiva ed è per questa ragione

che il dialogo sempre aperto tra l’amministrazione e il presidente

Farruggio resterà tale anche con la nuova presidente Di Stefano».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo