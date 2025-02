Castiglione della Pescaia. “Favole e sogni”. La compagnia teatrale AnimaScenica racconta “Animali”, un divertente spettacolo di pupazzi

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 NOTA STAMPA

“Favole e sogni”. La compagnia teatrale AnimaScenica racconta “Animali”, un divertente spettacolo di pupazzi

Secondo appuntamento con la rassegna per bambini “Favole e sogni” .

Sabato 8 febbraio, alle 16:00 presso la Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescai la compagnia teatrale AnimaScenica porta in scena “Animali”, uno spettacolo del Teatro Tip di Madrid.

Protagonista un singolare animaletto che arriva per caso in un posto dove sono presenti molti altri animali, alcuni dei quali molto pericolosi. Sarà in grado di riportare la calma e la pace in quel luogo?

Sarà l’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della fantasia, partecipando ad uno spettacolo di pupazzi con una divertente storia di animali tutta da ridere.

