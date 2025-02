CS CONSIGLIO REGIONALE, ISTITUITA COMMISSIONE SPECIALE ACQUA- LA NOTA DI VERRECCHIA ( FDI)

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

ACQUA, VERRECCHIA (FDI): ISTITUITA COMMISSIONE SPECIALE

“E’ stata istituita la commissione Speciale per l’acqua, nella seduta

odierna del Consiglio regionale, per affrontare la situazione idrica

abruzzese, monitorare la gestione delle risorse e promuovere soluzioni

sostenibili per garantire il diritto all’acqua a tutti i cittadini e alle

imprese della regione”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia,

Massimo Verrecchia. “L’organismo da me proposto e condiviso dai colleghi

Vincenzo D’Incecco e Luciano Marinucci – spiega – intende dare continuità

al lavoro svolto dalla commissione d’inchiesta istituita nella precedente

legislatura, con l’obiettivo di approfondire le criticità emerse nella

relazione finale, individuare soluzioni concrete ed attuare attività

d’indagine permanenti per migliorare l’amministrazione del piano idrico,

anche revisionando se necessario il modello di governance, la struttura, il

numero e il ruolo dei gestori del servizio stesso. Si tratta di un lavoro

complesso e meticoloso che deve condurre ad assicurare – conclude

Verrecchia – la migliore efficienza possibile nella distribuzione e

nell’uso dell’acqua su tutto il territorio regionale”.

L'Aquila, 4 febbraio 2025

