Assessori incontrano Claudio Baglioni alle Muse, Comune di Ancona, Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 IL SALUTO E L’OMAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A CLAUDIO BAGLIONI

Gli assessori al Turismo Daniele Berardinelli e alla Cultura, Marta Paraventi, accompagnati dal Presidente di Marche Teatro, Valerio Vico, hanno salutato stasera al Teatro delle Muse, poco prima che salisse sul palco per il suo terzo concerto consecutivo, Claudio Baglioni, protagonista di “Piano di volo -solo tris”, il nuovo tour iniziato a gennaio con il quale incontrerà il suo pubblico nei mesi a venire in molti teatri della penisola. In forma smagliante, nonostante la fatica di una performance lunga e impegnativa, l’artista si è detto felice di essere nuovamente nel capoluogo e al Teatro delle Muse, un teatro molto particolare e di forte impatto visivo, interessandosi della sua storia e di quella del suo recupero nei decenni scorsi. Tra un ricordo e un aneddoto sui primi tempi della sua carriera, che ha toccato più volte la Riviera del Conero e i suoi bei centri, quando i cantanti giravano insieme, Baglioni ha dichiarato di essere rimasto piacevolmente colpito dalla cura con cui è tenuto il capoluogo: “è certamente una bella città, Ancona- ha detto- ed è davvero ben tenuta”. Nel salutarsi, l’assessore al Turismo ha invitato l’artista a tornare più avanti per una vacanza di relax ad Ancona e riviera e quindi, insieme agli altri esponenti gli ha consegnato un volume sulla storia del teatro.

