18 progetti transizione verde e digitale, 4 febbraio presentazione

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 Meeting dell’Università di Udine nell’ambito del consorzio triveneto

INEST, 18 PROGETTI INNOVATIVI SULLA TRANSIZIONE

VERDE E DIGITALE PER LA MANIFATTURA AVANZATA

Sono i vincitori di due bandi da tre milioni di euro

Presentazione il 4 febbraio, ore 9.15, all’auditorium Sgorlon

Udine, 2 gennaio 2025 – Diciotto progetti innovativi dedicati alla transizione verde e digitale

per la manifattura avanzata. Sono i vincitori dei due bandi (2023 e 2024), per complessivi tre

milioni di euro circa, gestiti dall’Università di Udine nell’ambito del consorzio triveneto iNEST

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I progetti, 12 per il Triveneto e sei per il

Mezzogiorno, riguardano: sette l’energia, cinque l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati; tre la

manifattura intelligente, la meccatronica e la robotica e tre i materiali.

I progetti saranno presentati martedì 4 febbraio, dalle 9.15, nell’auditorium Sgorlon del polo

della formazione dell’Ateneo (via Margreth 3, Udine).

Al meeting, intitolato “Green and digital transition for advanced manufacturing technology”,

porteranno i saluti di apertura: il rettore dell’Ateneo friulano, Roberto Pinton; l’assessore a lavoro,

formazione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen; il

sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni; il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo; il

responsabile dello spoke (“raggio”) 8 di iNEST, coordinato dall’Università di Trieste, Pierluigi

Barbieri. Prenderanno quindi la parola Franco Bonollo, Luca Fabbri e Angelo Montanari,

rispettivamente presidente, direttore e coordinatore scientifico di iNEST, che illustreranno lo stato

di avanzamento delle attività del consorzio.

Saranno poi presentati i temi caratterizzanti il terzo spoke di iNEST, coordinato dall’Università di

Udine, gli otto progetti vincitori del primo bando e, dalle 14, i dieci progetti vincitori del secondo.

«Il progetto iNEST rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la collaborazione fra

l’Università, le aziende e i centri di innovazione del territorio, attraverso iniziative congiunte di

ricerca industriale che vedranno coinvolti anche i laboratori dell’Uniud Lab Village» spiega il rettore

Roberto Pinton.

«iNEST ha scelto di destinare 43 milioni di euro ai bandi per le aziende – sottolinea il professor

Montanari –. Circa 800 aziende hanno presentato dei progetti, da sole o in gruppo. Sono stati

selezionati complessivamente 200 progetti che coinvolgono 458 aziende. Si tratta di numeri che

parlano da soli e rappresentano un’opportunità di conoscenza e collaborazione in attività di ricerca

e sviluppo senza precedenti».

L’Università di Udine e iNEST

Il baricentro delle attività dell’Ateneo friulano è la transizione verde e digitale a favore della

manifattura avanzata. In particolare, promuove l’interazione tra le università trivenete e incubatori,

acceleratori, parchi tecnologici e imprese del nord-est in settori chiave quali: energia, materiali,

robotica, meccatronica, intelligenza artificiale, scienza dei dati. L’Ateneo friulano coordina le attività

dei sette affiliati al terzo spoke, composto da: quattro università (Iuav e Ca’ Foscari di Venezia,

Libera Università di Bolzano e Università di Trento), un centro di ricerca (Fondazione Bruno

Kessler) e due enti di trasferimento tecnologico (Friuli Innovazione e Polo Tecnologico Alto

Adriatico). Inoltre, coordina l’attività trasversale dei “lab village”, cioè laboratori congiunti per la

ricerca avanzata dove ricercatori universitari e di aziende lavorano insieme condividendo

conoscenze, esperienze e strutture di ricerca. L’obiettivo di iNEST è mettere in rete questi

laboratori per rendere più stretto ed efficace il rapporto tra le università del Triveneto e le imprese.

iNEST

L’Università di Udine è stata, nel 2022, tra i soci fondatori del consorzio Triveneto iNEST che punta

a diffondere nel nord est i benefici delle tecnologie digitali. I soci fondatori sono: le università di

Padova (proponente), Verona, Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, Trento, Bolzano, Udine, Trieste,

Sissa, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica

sperimentale (Ogs). iNEST è finanziato dal Pnrr con 110 milioni di euro.